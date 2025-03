Daroviti križevački boksači iz BK Ronin, trenera Hrvoja Pečarića, osvojili su tri odličja na kadetskom državnom prvenstvu u Zagrebu. Ivan Blagaj okitio se zlatnom medaljom u kategoriji do 46 kilograma, Janko Prodan osvojio je srebrnu u kategoriji do 80 kilograma, a Antonio Gegić brončano odličje u kategoriji do 66 kilograma. Još je nastupio David Hrupek u kategoriji do 48 kilograma.