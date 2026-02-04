Križevački predstavnici dio međunarodnog CERV TT projekta Agriculture 5.0

Od 21. do 24. siječnja 2026. godine predstavnici Veleučilišta u Križevcima posjetili su gradić Benferri, smješten na istočnoj obali Španjolske. Njihov je posjet organiziran u sklopu CERV programa Europske unije (Citizens, Equality, Rights and Values programme), pod nazivom “Agriculture 5.0” – realiziran na inicijativu organizatora, Općine Benferri.

Tim Veleučilišta predvodile su profesorice, dr. sc. Sandra Kantar i dr. sc. Kristina Svržnjak. U projektu su sudjelovale studentice druge godine Stručnog prijediplomskog studija Poljoprivreda Sara Jakovljević i Antea Podgorski-Blažak te student druge godine Stručnog diplomskog studija Poljoprivreda Vladimir Štefanek.

Cilj projekta bila je razmjena iskustava sudionika iz desetak različitih država s fokusom na teme poput upravljanja vodnim resursima, nužnosti implementacije principa precizne i pametne poljoprivrede, inovacija, digitalizacije te održivog razvoja ruralnih područja.

