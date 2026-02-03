Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1536

Prof. Goran Vojković na Danima meteorita Križevci 26. lipnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)

U Temi Krugova slušamo trećih dvadesetak minuta drugog predavanja na Danima meteorita Križevci prošle godine, koje je održao prof. Goran Vojković 26. lipnja pod naslovom Pravo svemira: Možemo li kupiti komad Mjeseca ili dobiti koncesiju na asteroid? u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković” u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Robopas Davida Walliamsa i Adama Stowera, u zavičajnoj zbirci Tiho urušavanje: Zbirka kratkih priča Marijane Balog Parazajde, na odjelu beletristike Toni Rumene Bužarovske, a na stručno-znanstvenom odjelu Trauma i sjećanje: Tijelo i mozak u potrazi za još uvijek živom prošlosti: Praktičan vodič za razumijevanje traumatskih osjećaja i rad na njima Petera A. Levinea.



Na današnji datum rođeni su Žarko Potočnjak i Vinko Brešan, Portugalac Bartolomeu Dias oplovio je Rt Dobre Nade, održana je prva utakmica u Hrvatskoj u hokeju na ledu, otvorene su prve zimske olimpijske igre u Aziji (Sapporo, Japan), a umrli su Johannes Gutenberg, Isidor Kršnjavi, Petar Skok, Jean-Baptiste Biot, Woodrow Wilson i William David Coolidge.



U Vijestima Krugova govorimo o protekloj Noći muzeja, o turističkom vodiču na temu ulične umjetnosti te o planiranju izgradnje centra za istraživanje nuklearne fuzije u Španjolskoj.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo petnaest godina od pada meteorita Križevci, studiju o brzom oporavku života nakon sudara Zemlje s asteroidom Chicxulub, da je netko možda preduhitrio Edmunda Haleya u otkriću periodičnosti kometa koji se zove po Haleyu, te saznajemo da je put na Mjesec Artemisa II odgođen do 6. ožujka.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Johanna Georga Albrechtsbergera, Jakoba Ludwiga Felixa Mendelssohna Bartholdyja Jurice Pađena, Pađen banda, Nicka Cavea & The Bad Seeds, Dona McLeana i Davida Bowieja.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1536 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 3. veljače od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera ili preko računalne mreže.



https://radiokrizevci.hr/livestream/

