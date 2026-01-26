U prometu ponovno zaustavljen 20-godišnjak bez vozačke dozvole i pod utjecajem alkohola

Jučer, 25. siječnja u 2:55 u mjestu Sveti Ivan Žabno, u nadzoru cestovnog prometa policijski službenici zaustavili su osobni automobil zagrebačke registarske oznake kojim je upravljao 20-godišnji ponavljač prometnih prekršaja.

Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje i pod utjecajem alkohola od 0,68 promila.

Vozač je uhićen te je uz optužni prijedlog doveden pred nadležni prekršajni sud, u kojem je policija predložila da mu se odredi kazna zatvora u trajanju od 30 dana, novčana kazna u iznosu od 390 eura i izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije sedam mjeseci.

U žurnom prekršajnom postupku pred nadležnim sudom, vozač je saslušan i rješenjem pušten, a sud će odluku o sankcijama donijeti naknadno.