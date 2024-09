Stručno-znanstveni odjel: NEOTKRIVENA EUROPA: SVE SAMO NE OBIČNO

Tko ne zna za najpopularnije europske gradove, znamenitosti bogate prošlosti koje su već ispisale velike priče? Venecijansku lagunu i plaže na Azurnoj obali ili amsterdamske kanale? Ta su mjesta postala turistički magneti koje većina želi vidjeti. Nažalost, danas pate zbog velikog broja posjetitelja. Ili ste ih već sve posjetili. Zašto onda ne bismo skrenuli pozornost na gradove i regije koji nisu ništa manje šarmantni, uzbudljivi i bogati događajima od razvikanih odredišta? Europa je tako šarena i raznolika da je u njoj nebrojeno mnogo kutaka koji su i dalje gotovo neotkriveni, a vrijedni otkrivanja.

Knjiga vas vodi na 53 neobična europska putovanja – prikladna za svako godišnje doba. Putovanje u nepoznato otvara prilike za uzbudljiva istraživanja izvan uobičajenih ruta i za srdačne susrete s novom zemljom i njezinim stanovnicima. Od albanske Tirane i crnogorske Budve do estonskog Tartua i belgijske pokrajine Limburga: ova je knjiga okupila posebna mjesta i dostojne alternative diljem Europe, odabrane zbog njihove jedinstvenosti i zanimljivosti.



Beletristika: FURIJA / Alex Michaelides

Bila je to prava uskrsna poslastica za engleske tabloide: slavna glumica Lana Farrar, koja je radi obitelji prekinula karijeru, ubijena je na svojem privatnom otoku u grčkom arhipelagu. Otok ubojstva je Aura, na koji je Lana pozvala svoje bliske prijatelje, supruga i sina da pobjegnu od kišovitog Londona. Međutim, nad Egejskim se morem podiže opak vjetar koji Grci nazivaju furijom i odsijeca Auru od ostatka svijeta. I tako je postavljena scena za pravu grčku tragediju u režiji Lanina prijatelja Elliota Chasea. Nepredvidljiva i uzbudljiva Furija najnoviji je triler ciparsko-engleskog pisca Alexa Michaelidesa, koji je romanima Nijema pacijentica i Djeve moraju umrijeti zauzeo ljestvice bestselera.



Dječji odjel: ŽIVOTINJSKA EKIPA! / [scenarij i crtež Mike Maihack]

Strip za djecu! Kada se Avengersi okupe kako bi spriječili superzlikovca u New Yorku, Spider-Manu dodijele najvažniji zadatak: mora se pobrinuti da svi njihovi ljubimci budu na sigurnom!

No s obzirom na to da ljubimci superheroja počinju stvarati kaos po gradu, a prijetnja u centru raste,

Spider-Man će shvatiti da je biti superheroj više od ispucavanja mreže! U stripu se pojavljuju i najpoznatiji Avengersi… uključujući Iron Mana, Captain Marvel, Black Panthera i puno drugih. Autor Mike Maihack pokrenuo je novi serijal prepun humora, akcije i luckastih životinjica!



Stripovi: SAGA O KLONOVIMA / [crtež Natascha Bustos, Carmen Carnero]; [scenarij Saladin Ahmed]

Strip fantastike! Bitka s Ultimatumom je gotova, ali Miles i njegova obitelj nosit će ožiljke do kraja života.

Dan proveden sa Starling možda će popraviti Milesovo raspoloženje, ali opasnost je uvijek tu – na primjer, napad zmajeva simbiota na Brooklyn! I to nije ono najgore od Knulla, Kralja u Crnom: preuzeo je i jednog od Milesovih prijatelja kako bi napao mladog Spider-Mana! Ako Miles uspije iz ove kušnje izaći neozlijeđen, suočit će se s još većom kada Procjeniteljeve spletke napokon budu otkrivene. Milesova Saga o klonovima uzburkat će mu život više nego Peteru Parkeru!