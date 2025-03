Stručno-znanstveni odjel: U POTRAZI ZA TITOVIM PUNKERIMA: NA PUTU KROZ ZEMLJU KOJA VIŠE NE POSTOJI / Barry Phillips

U potrazi za Titovim punkerima, prijevod je knjige koja izvorno na engleskom jeziku objavljena 2023.

pod naslovom “In Search of Tito’s Punks”. Demob, mladi street punk bend iz engleske provincije, snimio je 1981. pjesmu No Room For You koja se prodala u nekoliko tisuća primjeraka prije nego što je iščeznula u zaborav.

Trideset godina kasnije njezin autor i basist benda, Barry Phillips, saznao je da je pjesma bila slavna na području nekadašnje Jugoslavije i da su je obradila eminentna punk imena. Odakle sada punkeri u socijalističkoj Jugoslaviji, pitao se Phillips, i kakve veze s njima ima pjesma Demoba? Kako bi naučio što više o “Titovim punkerima”, njihovoj glazbi i razmišljanjima, obišao je Zagreb, Ljubljanu, Pulu, Novi Sad, Beograd i Kragujevac gdje je porazgovarao s glavnim protagonistima (Pankrti, Darko Rundek, KUD Idijoti, Urbana gerila, Atheist Rap, KBO!…), novinarima, kritičarima, izdavačima i fanovima (Petar Janjatović, Aleksandar Dragaš, Zdenko Franjić, Marin Rosić…) donoseći na više od 300 stranica jedinstven uvid o vremenu i prostoru koje je tih godina zauzimalo specifičan položaj u svijetu.

Beletristika: BAKO: PRVI SLUČAJ VLADIMIRA SLADOVICHA / Ines Hrain

Vladimir Sladovich stekao je svjetski uspjeh rješavanjem zločina, osobito onih težih, složenijih. Čezne za jednim takvim slučajem u vlastitom gradu – Varaždinu. Međutim, tu se nikad ništa značajno ne događa. Sve do jednoga dana kada Sladovicha odluči angažirati starija bogata gospođa imenom Izabela, koja je nedavno imala težu automobilsku nesreću, zbog čega je ostala paraliziranom te je izgubila volju za životom.

Nakon što starica sastavi vlastitu oporuku, u njezinoj se kući dogodi pljačka i pokušaj ubojstva. Je li krivac za to netko od njezine nezahvalne rodbine, netko od prijatelja ili pak osoblja koje se brine o njoj? Tko bi od staričine smrti mogao imati najviše koristi? Koji su motivi i tko je sve upleten? Ovo su samo neka od pitanja na koje je detektiv Sladovich odlučio dati odgovor pažljivo prikupljajući iskaze, podatke i donoseći zaključke.

Pred vama je iznimno zanimljiva priča domaće autorice koja će vas sa svakom novom stranicom tjerati na to da nastavite čitati. Riječ je o dinamičnom kriminalističkom romanu pisanom po uzoru na domaće autore poput Pavla Pavličića i Gorana Tribusona. U središtu je radnje zločin koji se postupno rasvjetljava, a uzroci su društveni i psihološki. Radnja je slojevita, kraj neočekivan. Više nego dovoljno razloga da posegnete za ovim romanom i pokušate sami pronaći odgovore na pitanja koja muče našeg protagonista.



Dječji odjel: BANDITSKA BAKICA OPET U AKCIJI / David Walliams; ilustrirao Tony Ross

David Walliams nam donosi novu, urnebesnu pustolovinu o baki koja nikad ne miruje!

Legenda o Crnoj mački živi i dalje… Ben se navikava na život bez svoje voljene bakice. Ljubiteljice kupusa, partnerice u igri Riječ na riječ… i međunarodne kradljivice dragulja poznate kao Crna mačka. Sada živi još samo sjećanje na njihovu nevjerojatnu pustolovinu krađe kraljevskih dragulja. A onda se dogodi nešto neobjašnjivo. Svjetski poznate dragocjenosti ukradene su usred noći, a tragovi upućuju upravo na Crnu mačku. Ali to je nemoguće…? Može li Ben riješiti tajnu nove Crne mačke prije nego što njega samoga okrive za krađe?

Banditska bakica opet u akciji! prvi je nastavak iz pera Davida Walliamsa i izvanredno genijalan dodatak njegovu rado čitanom romanu Banditska bakica, koji je poslužio kao predložak za film, kazališnu predstavu, čak i vožnju u zabavnom parku! U ovoj urnebesnoj pustolovini, koju je ilustrirao nenadmašni Tony Ross, čitatelji ponovno susreću poznata lica iz prvig romana, poput svima omiljenog trgovca Raja, najvećeg zabadala na svijetu gospodina Parkera i do savršenstva ulickanog Flavija Flaviolija.



POLICA STRIPOVI

TINTINOVE PUSTOLOVINE 16: PREMA MJESECU / [scenarij i crtež] Herge

Tintinove pustolovine, jedinstven niz priča što su nastajale tijekom pola stoljeća i odigravale se na pet kontinenata i sedam mora, kamen temeljac su frankobelgijskog stripa i obavezno štivo za svakog ljubitelja devete umjetnosti.

Tintina, mladog reportera koji putuje svijetom u pratnji vjernoga psa Čupka, stvorio je 1929. tek malo stariji belgijski crtač Georges Remi, radeći pod pseudonimom Hergé. Nakon prvih, naivno zaigranih pustolovina, Hergé sazrijeva kao autor i isporučuje nenadmašne priče, same klasike žanra, dok se Tintinu pridružuje cijeli niz živopisnih likova: eksplozivni pomorski kapetan Haddock, smušeni genij Lovrijenac Lakmus, dobronamjerni detektivi Šiljak i Žiljak, operna diva Bianca Castafiore. Od pustinje do prašume te od otoka s blagom do ledene pustoši Mjeseca, u Tintinovim pustolovinama podjednako će uživati djeca kao i odrasli.