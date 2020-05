Klub nezavisnih vijećnika: HDS licemjernim ponašanjem pokazao da im nije stalo do razvoja Grada

Na jučerašnjoj 24. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca dogodio zanimljiv performans.

Vijećnik Denis Maksić (HDS) je pod točkom dnevnog reda koja se odnosila na križevačke ustanove govorio o projektu izgradnje bioplinare u poslovnoj zoni Gornji Čret. Predsjednik Gradskog vijeća Marko Katanović prekinuo je Maksićevo izlaganje rekavši mu kako je točka dnevnog reda vezana na ustanove. Nakon što je Maksić nastavio s izlaganjem, na što ga Katanović ponovno prekida, a Maksić poručuje kako vijećnici HDS-a napuštaju sjednicu.

Je li ovo unaprijed izrežirano, najbolje da prosudite sami, no indikativno je spomenuti kako je Maksić u 17:51 sati najavio napuštanje sjednice, da bi već u 17:57 na mail adresu redakcija stiglo priopćenje HDS-a o spomenutom napuštanju. Uzgred rečeno, priopćenje ima 365 riječi, odnosno 2400 simbola. Sastavljeno i poslano na 23 adrese, koliko ih je navedeno u samom mailu. Sve u šest minuta.

S obzirom na to da je teško povjerovati kako se HDS-ovo napuštanje sjednice dogodilo slučajno, priopćenjem su se medijima obratili križevački nezavisni vijećnici.

Priopćenje Kluba nezavisnih vijećnika u cijelosti prenosimo:

“Drage Križevčanke i Križevčani!

Jučer smo svjedočili još jednom cirkusu u režiji HDS-a, a koji je jasno pokazao svo licemjerje vijećnika te stranke. U unaprijed smišljenom scenariju, vijećnici HDS-a namjerno nisu poštivali dnevni red sjednice Gradskog vijeća te su, unatoč upozorenjima predsjednika Gradskog vijeća, i dalje miješali točke te tobože iznijeli neka svoja „stručna“ mišljenja i onda demonstrativno napustili sjednicu. Navedene vijećnike nitko nije napadao na bilo koji način. Ovakvim ponašanjem su pokazali da im nije stalo niti do Proračuna niti do razvoja Grada. Nipošto ti vijećnici, predvođeni svojim predsjednikom stranke i saborskim zastupnikom, se ne mogu pomiriti s činjenicom da su 2017. godine izgubili izbore!

Stalno navaljuju s jednim te istim pitanjima, poput onog: „Što ste konkretno napravili u Gradu?“ ili „Koji su vaši projekti za razvoj Grada?“. Pa zar nije licemjerno postavljati takva pitanja nakon njihove vlasti u Gradu koja je trajala neprekidno punih 16 godina!? Sve su oni, kao, napravili, a ništa nisu realizirali, a sve pod „opravdanjem“ da se tad, za vrijeme vladavine bivše administracije, to nije moglo! Ali dolaskom Marija Rajna na vlast, sve se, eto, može raditi, graditi itd. Sjetimo se samo projekta „Aglomeracije Križevci“, toliko puta spomenutog projekta, o kojem smo ranije poslali priopćenje. Čovjek, koji je taj isti projekt 2012. godine, doveo na rub propasti, sad se predstavlja kao sveti spasitelj! Zar nije nevjerojatna činjenica da u Gradu još uvijek, nakon 16 godina, ima neasfaltiranih cesta, a gdje žive ljudi!? O komunalnoj infrastrukturi da i ne govorimo! Sve su to mogli već napraviti, ali nisu! A to je samo manji dio neraeliziranog posla u našem gradu. Iz Grada je već ranije stigao odgovor na njihova, gore spomenuta, pitanja, moglo se je sve lijepo pročitati.

Nijedna vlast nije savršena, svi smo mi ljudi, svi imamo svoje vrline i mane, razumijemo da je u političkom folkloru uloga oporbe da kritizira vlast. To je prihvatljivo i poželjno ponašanje, ali nemojmo se onda licemjerno ponašati, napustiti sjednicu, osobito kad je jedna od njenih točaka Proračun ili rebalans Proračuna. Oporbeni vijećnici HDZ –a ostali su na sjednici do kraja i odradili posao za koji su ih birali građani, njihovi birači. Nemojte kolegice i kolege iz HDS –a raditi cirkus iz Gradskog vijeća, jer imali ste jako puno vremena za urediti grad i njegovu okolicu, provesti razvojne projekte vitalne za grad, otvoriti radna mjesta pa onda vjerojatno bi i dalje bili na vlasti, jer bi građani prepoznali na izborima vaš trud i borbu za boljitak našeg Grada i svih njegovih građana. No, to se nije dogodilo i napokon se pomirite s time! Stalno spominjete zajedništvo, ali ga upravo kod vas nema i to ste jučerašnjim ponašanjem pokazali i dokazali!”