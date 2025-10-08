Križevački parasportaši organiziraju zadnje kolo Parasportske lige

U subotu, 18. listopada, Parasportska udruga Križevci organizira osmo i posljednje druženje u okviru projekta Križevačka parasportska liga. Događaj će se održati u prostoru DVD-a Bukovje Križevačko. Prijave za igre (belot, pikado, viseća kuglana i nabaci krug) traju do 9 sati kada kreće druženje uz hranu i piće.

Parasportska udruga Križevci osnovana je početkom godine, okuplja osobe s invaliditetom i omogućuje im organizirano bavljenje sportom. Liga se sastojala od osam sportskih susreta na kojima su se sudionici okušali u raznim diciplinama. Održavanje Lige ima financijsku podršku Koprivničko-križevačke županije i Grada Križevaca.

Svaki utorak i četvrtak od 15 sati vježbaju i treniraju u prostoru Udruge osoba s invaliditetom Križevci. Udruga poziva na druženje i upis novih članova.