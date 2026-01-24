U Križevcima potpisan novi Kolektivni ugovor u graditeljstvu

HUP-Udruga poslodavaca graditeljstva (HUP-UPG) i Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH) potpisali su prošli tjedan u Križevcima devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo. Ovim izmjenama i dopunama Ugovora osnovne bruto plaće za sve radnike iz grupa složenosti od veljače 2026. rastu za 10 posto , kao i materijalna prava radnika.

Na početku svečanog potpisivanja ugovora uime domaćina, okupljene uzvanike pozdravio je gradonačelnik Tomislav Katanović istaknuvši važnost graditeljstva kao jednog od ključnih sektora za lokalni i nacionalni gospodarski razvoj: „Važno je i da se prava radnika u građevinskog sektoru štite i drago mi je da se kolektivni ugovor potpisao u Križevcima“.

Ugovor su potpisali predsjednik HUP-Udruge poslodavaca graditeljstva Mirko Habijanec i predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić. Devete izmjene i dopune Kolektivnog ugovora za graditeljstvo stupaju na snagu 1. veljače 2026. godine. Važeći Kolektivni ugovor za graditeljstvo sklopljen je 2015. godine, a najnovije izmjene donesene su s ciljem održivog razvoja građevinskog sektora, jačanja učinkovite primjene ugovora i poboljšanja položaja radnika.

Mirko Habijanec, predsjednik HUP – Udruge poslodavaca graditeljstva istaknuo je: „Ovim izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora plaće za sve radnike povećane su za 10 posto, kao i materijalna prava radnika za 10 posto. Cilj Kolektivnog ugovora je osigurati povećanje plaća te uređen i reguliran sustav za naš sektor. Potreba za tehničkim strukama je velika, no tome ne odgovara školski sustav, kao ni kontrola države koja se treba intenzivnije baviti suzbijanjem nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi. Neophodno je da, prema Zakonu o javnoj nabavi, obvezni razlog isključenja iz javnih natječaja bude neisplata plaće i nepoštivanje drugih prava iz Kolektivnog ugovora“.

Predsjednica Sindikata graditeljstva Hrvatske Jasenka Vukšić naglasila je: „Ovim izmjenama Kolektivnog ugovora potvrđujemo da se kroz partnerski socijalni dijalog mogu postići održiva rješenja za sektor graditeljstva. S obzirom na to da je prosječna plaća u građevinarstvu oko 20 posto niža od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj, očekujemo da će se ovim povećanjem osnovnih plaća svih grupa složenosti za 10 posto, kao i učinkovitijom kontrolom isplate plaća, ta razlika barem djelomično smanjiti. Povećanje plaća i materijalnih prava važno je i za radnike i za poslodavce jer doprinosi stabilnijim i kvalitetnijim uvjetima rada, zadržavanju domaće radne snage te dugoročnoj održivosti sektora.“

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš naglasio je važnost Kolektivnog ugovora: „Kolektivni ugovor ima iznimno važnu ulogu u osiguravanju pravednih i dostojanstvenih uvjeta rada te u jačanju pravne sigurnosti radnika i poslodavaca. Povećanje plaća i unapređenje materijalnih prava jasna su poruka da se socijalni dijalog isplati i da zajedničkim djelovanjem možemo odgovoriti na izazove nedostatka radne snage, nelojalne konkurencije i sive ekonomije.“

Državni tajnik Tonči Glavinić u svome obraćanju je istaknuo: „Graditeljstvo je jedan od ključnih pokretača gospodarskog rasta i infrastrukturnog razvoja Republike Hrvatske. Ove izmjene Kolektivnog ugovora važan su iskorak prema stabilnijem, uređenijem i pravednijem tržištu rada u sektoru.“

Predsjednik Saveza samostalnog sindikata radnika Hrvatske Mladen Novosel rekao je kako socijalni dijalog u graditeljstvu ima najdužu i najstabilniju tradiciju koja se temelji na zajedničkoj odgovornosti svih uključenih te dodao:“Povećanje plaća i materijalnih prava radnika dodatno će doprinijeti stabilnosti tržišta rada te suzbijanju nelojalne konkurencije, a istodobno predstavlja snažan poticaj i drugim sektorima da kroz socijalni dijalog odgovore na suvremene izazove tržišta rada.“

Na samom potpisivanju istaknuta je važnost kvalitetne i pravovremene realizacije projekata, uklanjanja nelojalne konkurencije, osobito u javnoj nabavi, suzbijanja sive ekonomije i rada na crno te socijalnog dampinga. Naglašena je i potreba stvaranja stabilnijih uvjeta poslovanja i zapošljavanja, zaustavljanja odljeva domaće radne snage te unaprjeđenja materijalnog položaja radnika i konkurentnosti hrvatskih građevinara.

Na svečanom potpisivanju podršku su dali predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. Među njima su bili Tonči Glavinić, državni tajnik u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Helena Jelić, načelnica Sektora za kontrolu i praćenje nekonstrukcijske obnove zgrada, Ivan Vidiš, državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, te Josipa Klišanin, načelnica Sektora za rad te predstavnici pregovaračkog tima obje strane.