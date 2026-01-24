Do 13. veljače prijedlozi za javna priznanja Grada Križevaca

Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca objavio je poziv pravnim i fizičkim osobama, građanima i drugim organizacijskim oblicima na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grad Križevaca, u sljedećim kategorijama: 1. Proglašenje počasnim građaninom, 2. Nagrada za životno djelo, 3. Plaketa, 4. Priznanje, 5. Plaketa u vatrogastvu i 6. Priznanje u vatrogastvu.

Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti posebno zaslužna osoba, koja je svojim radom dala doprinos gospodarskom, kulturno-povijesnom ili općenito društvenom probitku, odnosno promicanju ugleda i položaja Grada Križevaca, te za razvoj Grada Križevaca ili pojedinih njegovih djelatnosti, koja nema prebivalište na području grada Križevaca. Počasnim građaninom Grada Križevaca može se proglasiti i osoba koja je životom i radom povezana s Gradom Križevcima, te je posebno zaslužna za Grad Križevce i Republiku Hrvatsku u promicanju njezinog suvereniteta i samostalnosti.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima s područja Grada Križevaca za najviše zasluge na području znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se za zasluge iz stavka 1. ako su one ostvarene izvan profesionalnog djelovanja pojedinca, a u iznimnim slučajevima može se dodijeliti i za postignuća pojedinca unutar svog područja rada kada ta postignuća moraju biti od iznimnog značaja za širu društvenu zajednicu na nacionalnoj razini i šire i/ili od opće koristi za cijelo društvo.

Plaketa Grada Križevaca dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama za iznimna postignuća, te promicanje znanosti, gospodarstva, prosvjete, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života Grada Križevaca, te za trajnu, opće priznatu djelatnost kojom se znatno doprinosi razvoju Grada Križevaca u zemlji i inozemstvu. Za rad i postignuća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava, dodjeljuje se Plaketa u vatrogastvu.

Priznanje Grada Križevaca se dodjeljuje za postignute višegodišnje uzorne uspjehe u radu kao i za iznimno postignuće u prethodnoj godini. Za rad i postignuća Javne vatrogasne postrojbe Grada Križevaca i dobrovoljnih vatrogasnih društava dodjeljuje se Priznanje u vatrogastvu.

Plaketa u vatrogastvu dodjeljuje se dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za dug i predan rad u zajednici. Pod pojmom „dug“ razumijeva se 50 godina rada. Plaketa u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom vatrogasnom društvu te Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svakih idućih 50 godina predanog rada u zajednici

Priznanje u vatrogastvu dodjeljuje se uz 10. obljetnicu predanog rada u zajednici te dobrovoljnim vatrogasnim društvima i Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca te za iznimno postignuće u prethodnoj godini. Priznanje u vatrogastvu može se dodijeliti neograničen broj puta istom dobrovoljnom vatrogasnom društvu ili Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Križevaca za svaku iduću 10. obljetnicu predanog rada u zajednici.

Uvjeti za dodjelu javnih priznanja za pojedince su da se radi o istaknutim pojedincima, koji su svojim kontinuiranim radom iz pojedinih područja dali izniman doprinos u promicanju Grada Križevaca, odnosno da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna radnika i stručnjaka, te čestita čovjeka i građanina. Uvjeti za pravne osobe traže da su ostvarile iznimne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti ukupnom gospodarskom i društvenom razvitku Grada Križevaca te dale doprinos promicanju ugleda Grada Križevaca.

Rok za podnošenje prijedloga je do 13. veljače 2026. godine, a dostavljaju se na priloženom obrascu na adresu: Odbor za dodjelu javnih priznanja Grada Križevaca, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48260 Križevci.