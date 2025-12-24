Na badnje veče, dok su zvona, zvona zvonila… Mario Kovač će još jednom rasplesati križevački Klub kulture. Iz tog razloga, valja zaključiti kako večeras svi putevi vode na Božićnu štalu. Dobro poznati DJ već se tradicionalno ukazuje u Križevcima za vrijeme blagdana i manifestacija – od Badnjaka do Spravišča. Potaknuti iskustvom pohađanja dosadašnjih Štala, vjerujemo da će i ova razveseliti križevačku publiku.

Već godinama, u blagdanskom tjednu, jedna večer ima posebno mjesto u kalendaru. Mario Kovač za pultom u Klubu, bez žanrovskih ograničenja, s glazbom koju svi znamo i volimo. Ovo je večer za ekipu koja dolazi svake godine, a i za one koji dolaze prvi put. Poručuju iz Kluba kulture.

Vrata Božićne štale otvaraju se od 22 sata, za upad će biti potrebno izdvojiti 4 eura, a na repertoaru su hitovi od A(rethe) do Z(adruge) – pravi blagdanski ugođaj. Vidimo se na Štali!