Melani i Vito uspješni na turnirima, najmlađi tenisači pozivaju na podršku s tribina

Mladi križevački tenisači zabilježili su ove sezone odlične rezultate na turnirima, obavještava TK Radnik-Križevci. Melani Plavec je zaredala tri zlatne skupine desetki u svibnju i lipnju, a u Varaždinu je dogurala i do samog finala pa je zahvaljujući tim rezultatima u aktivnoj borbi za državni masters, završnicu najboljih tenisača u toj dobnoj kategoriji. Osim toga, prošli tjedan je debitirala u kategoriji dvanaestogodišnjaka na turniru koji je organizirao TK Koprivnica. Nije uspjela ostvariti i prvu pobjedu, ali bilo je to dragocjeno iskustvo za dalje, pohvalio je klub svoju članicu.

Na turnirima je vrlo uspješan i Vito Pavliček. On je pak sve bliži plasmanu među četrdeset najboljih dječaka u Hrvatskoj u dobi do 12 godina, a u tome će mu pomoći i prošlotjedno četvrtfinale na turniru u Koprivnici. Suvereno je prošao grupu s tri pobjede, no kasnije je od njega bio bolji Dering iz TK Franjo Punčec. Još bolji rezultat ostvario je u parovima, gdje je s Petrom Ivančićem iz TK Đurđevac došao do finala.

A kako igraju mlade generacije križevačkih tenisača, može se pogledati već ovaj vikend u Križevcima. U subotu i nedjelju 6. i 7. srpnja na našim se terenima održava regionalni turnir iz kalendara TSSH u kategorijama do 8, 9 i 10 godina. Očekuje se dolazak pedesetak tenisača iz naše regije i Zagreba, a prvi put će nastupiti i nekoliko najmlađih križevačkih natjecatelja. Klub poziva roditelje i prijatelje da dođu podržati male tenisače.