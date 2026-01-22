U subotu završna svečanost 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju

Dodjelom nagrada stručnoga ocjenjivačkog suda i publike te predstavljanjem fotokataloga „Gdje grožđe zri, a vino šapće“, u kojem su objavljene najbolje fotografije prispjele na natječaj, u Križevcima će nakon blagdana vinogradarskog sveca sv. Vinka u subotu 24. siječnja 2026. biti održana završna svečanost 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju.

U toj će prigodi biti interpretirana najljepša vinska poezija i glazba te zdravice „Križevačkih štatuta“, najpoznatijih hrvatskih vinsko-pajdaških regula. Svečanost će biti održana u velikoj dvorani Hrvatskoga doma u Križevcima, a početak je u 19 sati. Organizatori su Društvo za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ i Grad Križevci.

5. Nacionalni natječaj za hrvatsku vinsku fotografiju trajao je od 1. rujna do 1. prosinca 2025. Javljali su se profesionalni fotografi i amateri s tematikom vinarstva, vinogradarstva i prodrumarstva. Na Facebooku Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ od Badnjaka 24. prosinca 2025. do Bogojavljenja 6. siječnja 2026. posjetitelji su svojim glasovima odabrali nagradu publike.

Po završenom natječaju stručni je ocjenjivački sud, u kojem su bili vrsni hrvatski profesionalni fotografi Goran Matošević kao predsjednik, Bernard Čović i Mišo Lišanin, izabrao 36 fotografija 24 autora koje su objavljene u fotokatalogu, a te iste fotografije dane su na prosudbu publici.