Dječji vrtić Križevci u nacionalnom čitalačkom izazovu „15 po 15“

Dječji vrtić Križevci pridružio se nacionalnom projektu „15 PO 15“, koji potiče razvoj čitalačkih navika od najranije dobi. Tijekom sljedećih 15 dana zajedno će graditi naviku stvarajući poticajno okruženje koje, uz razvoj jezika i mašte, jača emocionalnu povezanost i osjećaj zajedništva.

Petnaest minuta dnevno, petnaest dana zaredom – dovoljno je da čitanje postane navika, a zajedničko vrijeme uz knjigu najljepši dio dana, značajno utječe na razvoj djece i oblikovanje njihove ljubavi prema knjizi.

– Pozivamo roditelje i širu zajednicu da se uključe te svojim vremenom i čitanjem podrže ovu inicijativu, jer već 15 minuta čitanja dnevno može imati dugoročan pozitivan učinak na dječji razvoj, uputila je poziv ravnateljica vrtića Danijela Bermanec.

Kako se pripremiti?

Odaberite mjesto za čitanje – udoban kutak koji će postati vaš „čitateljski dom“.

Posjetite knjižnicu ili pregledajte police – pripremite nekoliko knjiga za prvih nekoliko dana. Provjerite i preporuke na našoj stranici.

Odredite vrijeme – ujutro, poslijepodne ili navečer prije spavanja, što god vama odgovara

Uključite obitelj – bake, djedovi, starija braća i sestre, svi su dobrodošli u čitanje!

Petnaest minuta čitanja dnevno – mala navika s velikim utjecajem na dječji razvoj