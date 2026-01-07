Novogodišnja runda novih naslova u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

NOVINARI I VLAST: POVIJEST HRVATSKOG NOVINSTVA KROZ SVJEDOČANSTVA SAMIH NOVINARA: KNJIGA PRVA: (1566. 1990.), KNJIGA DRUGA: (1991. 2025.) / [urednik knjige] Maroje Mihovilović. – Zagreb: Profil knjiga, 2025.

Kad se pišu povijesti modernog doba, često se spominje i uloga novinara u povijesnim događajima, ali uvijek kao epizodista. Pogledamo li povijest iz perspektive samih novinara, oni uopće u njoj nisu epizodisti, nego važni protagonisti, a njihova povijest, pa i hrvatska, bogata je i dramatična, uvijek u sučeljavanju sa svakom postojećom vlašću.

U novoj suverenoj Hrvatskoj rodilo se novo hrvatsko novinarstvo, građeno na postulatima istraživačkog novinarstva. Bilo je mnogo otvorenije, oštrije, slobodnije, agresivnije, mnogo je više propitivalo i kontroliralo vlast nego prije. Još je za rata ušlo u konfrontaciju s autoritativnim prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom, koji je to novo novinarstvo – mrzio. Ta konfrontacija s vlastima traje do danas. To pokazuju mnoge ključne epizode tog novog doba.

Prva knjiga donosi povijest hrvatskog novinarstva od Ljudevita Gaja do Domovinskog rata. U drugom dijelu opisane su sve ključne epizode moderne povijesti hrvatskog novinstva.

BELETRISTIKA

REMEK DJELO / Ana Schnabl; sa slovenskog prevela Jagna Pogačnik. – Koprivnica: Neolit, 2025.

U vremenima kada su politička opredjeljenja mogla biti prepreka i ljubavnim vezama, Ani i Adamu to nije bila najveća briga. Sredina je 1980-ih i komunistička vlast u Sloveniji još uvijek budno nadzire tko što radi. No, kao urednica u najvećoj državnoj nakladničkoj kući Ana bi radije izdala režim koji ju je postavio na tu poziciju nego proturežimski raspoloženog Adama koji joj je donio problematični rukopis svojeg romana naslova ˝Remek-djelo˝.

Uz politiku, ni prijetnja gubitkom komfornog zaposlenja i raspadom brakova obaju ljubavnika nisu bili glavna zapreka njihovoj strastvenoj vezi. Što je to bilo, odnosno što sve može biti kamen spoticanja u ljubavnom odnosu, a ustvari u osobnom oslobođenju, kroz uranjanje u najdublju intimu likova u svojem romanesknom prvijencu iz različitih uglova nastoji sagledati nagrađivana slovenska autorica Ana Schnabl. Rezultat takvog traganja rafinirano je i gusto pletivo, koje uvelike govori i o pletenju samom.

DJEČJI ODJEL

DO UTOPIJE I NATRAG / tekst Alida Bremer; ilustracije Stefhany Y. Lozano. – Zagreb: Umjetnička organizacija Oaza, 2025.

Mali pingvin rodio se sa sjajnim crnim perjem na trbuhu i grudima, a bijelo perje krasilo mu je leđa. Njegovi prijatelji su ga zezali zbog toga, ali zato je baka vjerovala da se radi o čudu. ,,A čudo je znak da će naš pingvinčić po svemu biti poseban”.

Kad je došao ekspedicijski brod na Antarktiku, pingvini su najprije bili skeptični. No kad je kit prenio da ljudi traže predstavnika koji će zastupati pingvine, mali pingvin dobio je priliku da zasja. On će zastupati pingvine na Prvom međunarodnom skupu životinja za spas planeta Zemlje. ,,Mi živimo u prirodi, s prirodom, od prirode i za prirodu” – složile su se životinje. …

No, gdje će se održati toliki skup? Na jednoj plaži! Jer to je jedino mjesto gdje se mogu okupiti i morske i kopnene životinje. I ne na bilo kojoj plaži, već na jednoj napuštenoj plaži koja se zove – UTOPIJA!

POLICA SF & FANTASY

NASLJEĐE KRVI / Jelena Dunato; s engleskog prevela Sanda Dominković. – Osijek: Morana, 2025.

Izdana, svrgnuta i smatrana mrtvom. Kada izgubi oca u krvavom prevratu, a njezin ujak preuzme grad, Orsiana moli za pomoć jedinu silu koja je još spremna slušati, nesvjesna da će ju bogovi iskoristiti kao pijuna u vlastitoj igri. Našavši se ponovno na ulicama Abije, obdarena dvosjeklim darovima bogova, Orsiana mora osujetiti planove svog ujaka i naučiti što je potrebno kako bi vladala ponosnim, tvrdoglavim gradom koji živi od obmane i lukavstva. Kovat će planove, boriti se i koristiti se smrtonosno preciznim stihovima kako bi potaknula pobunu.

No upravo kad počnu propadati ujakove makijavelističke spletke, novi će igrač ući u igru, a bogovi će podići uloge. Lako je boriti se protiv neprijatelja kojeg mrziš, ali kako se boriti protiv neprijatelja u kojega se zaljubiš? Ako želi pobijediti, Orsiana će morati riskirati posljednju dragocjenu stvar koju posjeduje: svoje srce.

Priča o osveti i oporavku, Nasljeđe krvi spaja povijest i folklor istočnog Jadrana s krvavom izdajom renesansnih dvorova, što ga čini savršenim štivom za obožavatelje mračne političke fantastike.