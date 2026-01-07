Na Kalniku izvanredno stanje zbog vremenske nepogode

Na području Općine Kalnik nastupili su izvanredni uvjeti uslijed obilnih snježnih padalina. Snijeg neumorno i intenzivno pada, a sve raspoložive snage Poduzeća za ceste i Komunalnog poduzeća Općine Kalnik neprekidno su na terenu i bore se s vremenskom nepogodom, stoji u sinoćnjoj objavi Općine Kalnik.

– S obzirom na ozbiljnost situacije i ugroženu sigurnost prometa, proglašavam izvanredno stanje zbog vremenske nepogode koja je pogodila naše područje, izjavio je općinski načelnik Dorian Kešer te zamolio mještane za strpljenje, oprez i razumijevanje, te da se na put ne kreću ako nije nužno.

Zbog opasnih i teško prohodnih cesta, također je pozvao ravnateljicu Osnovne škole Kalnik, gospođu Đurđicu Sučić, te ravnateljicu Dječjeg vrtića Kalnički jaglac, gospođu Lidiju Huten, da odgode nastavu i rad odgojno-obrazovnih ustanova do poboljšanja vremenskih i prometnih uvjeta, napomenuvši da im je sigurnost djece i svih građana na prvom mjestu.