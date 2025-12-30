Posljednja runda novih naslova u Gradskoj knjižnici za ovu godinu

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

TRI DRAME NA EVERESTU: MOJI USPONI NA VRH SVIJETA SA ZAPADA, JUGA I SJEVERA / Stipe Božić. – Zagreb: V.B.Z., 2025.

Tri grebena Everesta ‒ zapadni, južni i sjeverni ‒ vjerojatno su tri najpoznatija planinska grebena na Zemlji, i upravo po njima idu najglasovitiji smjerovi prema vrhu svijeta. Legendarni George Mallory pokušavao se 1924. domoći vrha preko sjevernog grebena, i to je platio životom. Edmund Hillary i Tenzing Norgay uspeli su se 1953. na vrh svijeta slijedeći smjer po južnom grebenu, dok je zapadni greben bio neispenjan sve do jugoslavenske ekspedicije iz 1979.

Stipe Božić jedan je od rijetkih ljudi na svijetu koji je penjao sva tri smjera. Sa slovenskom ekspedicijom 1979. popeo se na vrh po iznimno teškom zapadnom grebenu (taj je uspon, unatoč brojim pokušajima, otada samo jednom ponovljen). S makedonskom ekspedicijom iz 1989. dosegnuo je vrh po južnom grebenu i tako postao drugi Europljanin (nakon slavnog Reinholda Messnera) koji se na Everest popeo dva puta, a 1996. pratio je Davu Karničara u neuspješnom pokušaju uspona preko Sjevernog sedla i spuštanja skijama s vrha svijeta.

Nažalost, svaki od tih uspona pratile su i tragedije; 1979. je prilikom silaska s vrha poginuo njegov prijatelj Šerpa Ang Phu, na drugom usponu život je izgubio Stipin penjački partner Dimitar Ilievski, a za trećeg Everest je zahvatila velika oluja u kojoj je smrtno stradalo čak osam penjača.

Stipe Božić u knjizi Tri drame na Everestu živo i precizno rekonstruira svoje najveće penjačke uspjehe, a donosi i dojmljive, potresne priče o tragičnim događajima koji su zauvijek obilježili njegov život.

BELETRISTIKA

DAN JEDNOGA CRVA / Simona Jovanoska; s makedonskog preveo Ivica Baković. – Koprivnica: Neolit, 2025

˝Dan jednoga crva˝ u tmurnom raspoloženju duboke jeseni usložnjava i isprepliće likove, događaje i motive, dovodeći u vezu ono samo naizgled nepovezano. Nije bilo pisano, na početku romana kaže kišni crv odnosno glista, nakon što sasvim slučajno ostane živ. Ono što jest pisano, u ovom je sjajnom prvijencu makedonske spisateljice Simone Jovanoske, ovjenčanom nagradom Roman godine, u dobroj mjeri upisano između redaka.

Fluidna prisutnost, ali i odsutnost, povezanost u bezbrojnim mogućnostima različitih perspektiva, sklapaju mozaik različitih životnih priča u čvrstu cjelinu, koja dugo vibrira u čitateljskoj svijesti, s uvijek novim relacijama između kišnog crva, vrane, otmičara vlastite obitelji i drugim likovima koji bismo mogli biti i mi, samo kad bi se mozaik malo drugačije presložio.

Iz recenzije Jagode Mihajlovske Georgieve:

Rukopis Simone Jovanoske obiluje svježim, još neviđenim metaforama, nenametljivom duhovitošću, ponegdje i odmjerenom dozom sarkazma. I bez iznimke: pronicljivošću i inteligencijom!

DJEČJI ODJEL

ŠTO JE TO LJUBAV, MINIMONI? / [tekst i ilustracije] Rocio Bonilla; [prevela Vedrana Lovrinović]. – Zagreb: Iris Illyrica, 2025.

Slikovnica! Minimoni obožava šetati sa svojim psom Maxom, odlično se razumiju. S odraslima to nije uvijek slučaj. Osobito kad govore o ljubavi. Oni kažu da ljubav može pomaknuti planine, ali da se u isto vrijeme može naći i u najmanjim sitnicama. Ako se ljubav ne može vidjeti, ni dodirnuti, ni naslikati, kako mogu znati što je?

Ova slikovnica idealna je za male čitatelje i čitateljice jer na jednostavan, zabavan i maštovit način istražuje jedno od najvažnijih pitanja u životu – što je ljubav. U neobičnoj i zabavnoj avanturi mali čitatelji mogu razvijati emocionalnu inteligenciju, uče prepoznati i razumjeti složene osjećaje poput ljubavi. Ovo je treća slikovnica s ovom šarmantnom djevojčicom kao glavnim likom. Namijenjena je djeci od 2 do 6 godina.

POLICA SF & FANTASY

DVIJE PROKLETE KRUNE: DRUGA KNJIGA O KRALJU PASTIRA / Rachel Gillig; s engleskoga prevela Dunja Vincetić. – Zagreb: Fokus komunikacije, 2025.

Elspeth i Ravyn skupili su većinu od dvanaest Karata providnosti, ali ona posljednja, i najvažnija – Karta Dviju joha – i dalje im izmiče. Ako se nadaju pronaći je prije solsticija i izliječiti kraljevstvo od mračne magije koja ga je zarazila, morat će se otisnuti na putovanje onkraj opasne i maglom obavijene šume koja im opasava zemlju. A jedini koji ih može povesti jest čudovište koje s Elspeth dijeli um. Košmar. No njegove su tajne beskrajne i nije ih sve voljan podijeliti.

Knjiga je dinamičnim nastavak i završni dio serijala o Kralju Pastira, zadržavajući atmosferu mračne fantazije, napetu radnju i borbu za preživljavanje u svijetu punom čudovišta i magije.