Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1532

Izv. prof. Toni Šćulac u Gradskoj knjižnici u Križevcima 26. studenoga 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo drugu polovicu predavanja izv. prof. Tonija Šćulca sa splitskog sveučilišta koji je nastavio svoje predavanje na predavanje prof. Ivice Puljka pod naslovom Evolucija svemira od velikog praska do danas. Čut ćemo i važne poruke ohrabrenja zašto svemir i fiziku treba izučavati, a već će početi i diskusija s posjetiteljima. Sve se to događalo 26. studenoga u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Što je to ljubav, Minimoni? Rocie Bonille, na polici SF-a & Fantasyja Dvije proklete krune: Druga knjiga o kralju pastira Rachel Gillig, na odjelu beletristike Dan jednoga crva Simone Jovanoske, a na stručno-znanstvenom odjelu Tri drame na Everestu: Moji usponi na vrh svijeta sa zapada, juga i sjevera Stipe Božića.



Na današnji datum rođeni su Rudyard Kipling, Carol Reed, Bjarne Stroustrup i Tiger Woods. Zbio se katastrofalan požar u kazalištu u Chicagu, ubijen je Rasputin, osnovan je Sovjetski Savez, otvorena je prva podzemna željeznica u Aziji, počela je prodaja televizora u boji, pogubljen je Saddam Hussein. Umrli su Robert Boyle i Romain Rolland.



U Vijestima Krugova govorimo o filmu Fiume o morte!, o francuskoj elektroničkoj glazbi, pojačanom osiguranju u Louvreu, o godišnjici Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog i Kazališta Komedija, te o projektu AJMO.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo traganje za mineralima koje provodi NASA, ruski patent svemirske postaje, čudne pojave na kometu 3I/Atlas, te zračenje u svemiru kao problem putovanja na Mars.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Alessandra Piccininija, Williama Crofta, Andréa Messagera, Stana Traceya, Ralpha Flanagana, Jean-Michela Jarrea, Boa Diddleya, Dela Shannona, te grupa Electric Light Orchestra i Neki to vole vruće.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1532 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 30. prosinca od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže, uz najbolje želje povodom nove godine i s napomenom da je sljedeća emisija na programu za dva tjedna, 13. siječnja 2026. godine.

https://radiokrizevci.hr/livestream/