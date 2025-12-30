Izbor nagrade publike 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju

Na Facebook stranici Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ od Badnjaka, 24. prosinca 2025. do blagdana Sveta tri kralja, 6. siječnja 2026. u tijeku je izbor nagrade publike 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju.

Nakon provedenoga natječaja, koji je bio otvoren od 1. rujna do 1. prosinca, stručni je ocjenjivački sud – u kojem su bili poznati hrvatski profesionalni fotografi Bernard Čović, Josip Mišo Lišanin i Goran Matošević – između prispjelih fotografija na natječaj izabrao 36 za javnu objavu. Identitet i porijeklo autora izabranih fotografija publici je zasad nepoznat. Nagradu publike osvojit će ona fotografija koja dobije najveći broj glasova podrške, odnosno „lajkova“ na Facebook stranici Društva.

Javna objava nagrađenih i od stručnoga ocjenjivačkog suda i publike s dodjelom novčanih nagrada održat će se u Hrvatskom domu u Križevcima nakon blagdana vinogradarskoga sveca sv. Vinka, u subotu, 24. siječnja 2026. Tom će prilikom biti predstavljen i fotokatalog sa širim izborom najuspjelijih fotografskih radova. Organizatori natječaja su Društvo za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ i Grad Križevci.

