Na Facebook stranici Društva za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ od Badnjaka, 24. prosinca 2025. do blagdana Sveta tri kralja, 6. siječnja 2026. u tijeku je izbor nagrade publike 5. Nacionalnog natječaja za hrvatsku vinsku fotografiju.

Nakon provedenoga natječaja, koji je bio otvoren od 1. rujna do 1. prosinca, stručni je ocjenjivački sud – u kojem su bili poznati hrvatski profesionalni fotografi Bernard Čović, Josip Mišo Lišanin i Goran Matošević – između prispjelih fotografija na natječaj izabrao 36 za javnu objavu. Identitet i porijeklo autora izabranih fotografija publici je zasad nepoznat. Nagradu publike osvojit će ona fotografija koja dobije najveći broj glasova podrške, odnosno „lajkova“ na Facebook stranici Društva.

Javna objava nagrađenih i od stručnoga ocjenjivačkog suda i publike s dodjelom novčanih nagrada održat će se u Hrvatskom domu u Križevcima nakon blagdana vinogradarskoga sveca sv. Vinka, u subotu, 24. siječnja 2026. Tom će prilikom biti predstavljen i fotokatalog sa širim izborom najuspjelijih fotografskih radova. Organizatori natječaja su Društvo za očuvanje križevačke baštine „Križevački štatuti“ i Grad Križevci.