Još novih naslova u Gradskoj knjižnici

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

CARSKA I KRALJEVSKA KUHINJA / Robert Makłowicz; preveo s poljskoga Damir Agičić. – Zagreb: Srednja Europa, 2025.

Nekadašnji student povijesti Jagelonskog sveučilišta u Krakovu i dobar poznavatelj Austro-Ugarske Monarhije, novinar i autor brojnih kulinarskih televizijskih programa Robert Makłowicz (Krakov, 1963) vodi nas na putovanje zemljama nekadašnje Austro-Ugarske Monarhije. Kroz kratke priče o znamenitim povijesnim osobama i događajima iz druge polovice 19. i početka 20. stoljeća autor nam prikazuje povezanost srednjoeuropskog kulturnog i političkog prostora. Svaka od priča dopunjena je prigodnim receptom iz kuhinja srednjoeuropskih zemalja (prvenstveno s područja današnje Austrije, Poljske, Mađarske, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Italije i Češke), pri čemu Makłowicz ne zaobilazi ni židovsku kuhinju, koja je ostavila duboki trag u nekim od tih zemalja.

Priče su naslovljene po jelima s područja Austro-Ugarske Monarhije te sadrže 84 recepta iz naslova priča koje su podijeljene po poglavljima: Umjesto uvoda – gulaš na tršćanski, Salate, Juhe, Jela od ribe, Jela od peradi, jela od mesa, Jela od brašna i griza, Deserti.

Neke od priča dopunjene su kratkim informacijama o u njima spomenutim osobama (npr. o caru Franji Josipu I., nadvojvodi Franji Ferdinandu, ministru financija Austro-Ugarske Leonu Bilińskom, feldmaršalu grofu Josephu Radetzkom, dinastiji Sacher, Anti Trumbiću itd.).

BELETRISTIKA

OBLAK U OBLIKU DEVE / Alina Nelega; s rumunjskog preveo Goran Čolakhodžić. – Koprivnica: Neolit, 2025.

Roman Oblak u obliku deve nagrađivane rumunjske spisateljice i dramatičarke Aline Nelega, slojeviti je prikaz transformacije društva nakon rušenja Ceausescuove diktature, ali prije svega obiteljskih i prijateljskih odnosa unutar jednog kazališta. Ispripovijedan iz perspektive sredovječne majke i redateljice ovaj transponirani Hamlet briše granice kazališne čarolije i stvarnoga života ispisujući živote i likove koji nisu uvijek posve sigurni gdje bi ta maglovita linija trebala biti, gdje prestaje kazalište, a počinje dom.

DJEČJI ODJEL

TRAGAČI ZA ZVIJEZDAMA / Sanja Bužimkić; ilustratorica Nina Ivanović. – Zagreb: Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade, 2025.

Zbirka priča za djecu i mlade koje tematiziraju ljubav, osjećaje, prijateljstvo, obitelj i druge važne životne teme.

POLICA STRIPOVI

PRETEŽNO VEDRO: METEOSTRIP: STRIP S ANEGDOTAMA IZ SVIJETA METEOROLOGIJE / napisao Zoran Vakula; nacrtao Krešimir Biuk. – Zagreb: Naklada Vakula, 2025.

“Pretežno vedro” je meteostrip – strip s anegdotama iz svijeta meteorologije, nastao u cilju njezine dodatne promidžbe, posebice vremenske prognoze. Crtežom i tekstom ispričane su 123 kratke priče – stvarni doživljaji iz života i rada nekadašnjih i sadašnjih meteorologa DHMZ-a i HRT-a, te neke šale, dosjetke i zanimljivosti povezane s (ne)vremenom i meteorologijom.