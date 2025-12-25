FOTO Autom udario ženu na zebri u Križevcima i pobjegao, policija traži pomoć

U srijedu, 24. prosinca oko 16:20 u Križevcima, u Ulici kralja Tomislava, nepoznati vozač je nepoznatim vozilom na obilježenom pješačkom prijelazu udario 64-godišnju pješakinju koja je prelazila kolnik.

U prometnoj nesreći pješakinja je zadobila teške tjelesne ozljede, a nepoznati vozač je vozilom nakon što je prouzročio prometnu nesreću napustio mjesto događaja, a da o tome nije obavijestio policiju niti je ozlijeđenoj pješakinji pružio pomoć.

Policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje na okolnosti pronalaska nepoznatog vozača i vozila.

Mole se eventualni očevici ili svjedoci koji imaju bilo kakvih saznanja o vozaču i/ili vozilu koje je sudjelovalo u prometnoj nesreći, a na kojem vozilu je nastalo oštećenje u predjelu prednjeg desnog putnog svjetla, da obavijeste policiju na broj telefona 192 ili 048/656-839 ili se osobne jave u Policijsku Postaju Križevci, Ulica Drage Grdenića 5, Križevci.