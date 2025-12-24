U koprivničkoj bolnici ograničili posjete zbog gripe tipa A

Iz uprave Opće bolnice “Dr. Tomislav Bardek” Koprivnica obavještavaju građane kako se, zbog aktualne epidemiološke situacije u kojoj se bilježi porast broja oboljelih od influence tipa A, u bolnici ograničavaju posjete hospitaliziranim pacijentima na svim odjelima, i to na jednog posjetitelja tijekom 15 minuta dnevno, uz obvezno korištenje zaštitne maske tijekom posjete.

Influenca tipa A najčešći je i najzarazniji oblik gripe, vrste virusne infekcije koja može zaraziti ljude, životinje i ptice. Za razliku od gripe tipa B, koja uglavnom pogađa ljude i sporije mutira, kada je u pitanju gripa tip A, simptomi se pojavljuju naglo i mogu uključivati ozbiljnije komplikacije. Ima sposobnost brzog mutiranja i stvaranja novih sojeva, što je čini jednim od glavnih uzroka pandemija gripe.

Simptomi gripe tip A obično počinju iznenada i intenzivniji su od simptoma prehlade. Uobičajeni znakovi infekcije uključuju: kašalj, curenje ili začepljenost nosa, kihanje, grlobolju, povišenu temperaturu, glavobolju, umor, groznicu, bolove u mišićima i zglobovima. Kod blažih oblika gripe simptomi se mogu povući sami uz dovoljno odmora i hidracije. Međutim, ako simptomi traju dulje od tjedan dana ili se pogoršavaju, preporučuje se posjet liječniku.