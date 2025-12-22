U POU Križevci održana dodjela uvjerenja novoj grupi njegovateljica

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci prošli je tjedan održana službena podjela uvjerenja novoj grupi polaznica programa „Njegovateljice u institucionalnoj i izvaninstitucionalnoj skrbi“. Uz stručno i predano vodstvo nastavnika Damjana Abou Aldana, mag. phil., mag. med. techn. te Ines Kos, bacc. med. techn., polaznice su savladale široki spektar znanja – od temeljnih teorijskih znanja o njezi i skrbi do praktičnih vještina neophodnih za svakodnevni rad.

Na svečanoj podjeli uvjerenja polaznice su, uz nastavnike, pozdravili ravnateljica Željka Šunjić, prof. i stručni suradnik Karlo Jurišić, mag. educ. hist., koji su im uputili iskrene čestitke na uspješno završenoj edukaciji.

Ponosni smo na uloženi trud polaznica, predanost te stečena znanja koja će svojim radom pretvoriti u kvalitetnu i brižnu skrb za one kojima je pomoć najpotrebnija. Našim njegovateljicama želimo puno uspjeha u daljnjem radu i profesionalnom razvoju! Poručili su iz POU Križevci.