Kino Križevci – Raspored projekcija za nadolazeći vikend

AVATAR: VATRA I PEPEO / Avatar: Fire and Ash (12), akcija, avantura, SF

Nominacija za Zlatni globus. „Avatar: Vatra i pepeo“, treći film u nevjerojatno uspješnoj franšizi „Avatar“, donosi još dublje i emotivnije poglavlje sage o obitelji Sully. Radnja filma ponovno okuplja obitelj Sully i klan Metkayina koji se, ujedinjeni, suočavaju s novom prijetnjom, opasnim pepelnim plemenom. Emocionalni ulozi su veći nego ikada, a vizualni elementi obećavaju još jedno nezaboravno kino iskustvo koje nadmašuje prethodne nastavke. Film će otkriti dosad neviđene dijelove Pandore, ovaj put gledatelji će upoznati misteriozni narod Ash People, ratobornu zajednicu koja živi u opasnim, vulkanskim krajevima planeta. Njihova vođa Varang, koju glumi Oona Chaplin, prikazana je kao moćna figura s nevjerojatnom sposobnošću upravljanja vatrom, što dovodi do razornih posljedica po prirodni svijet Pandore.

Trajanje: 3h 17min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 19.12.2025. – 20:00 sati, SUBOTA 20.12.2025. – 20:00 sati

ZOOTROPOLA 2 / Zootopia 2 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

ZOOTROPOLA 2 – VRATILl SU SE ZEČICA IVA I LISAC NIKOLA! ?? Walt Disney Animation Studios predstavlja dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga filma iz 2016. Pripremite se za još bržu, luđu i zabavniju utrku kroz grad u kojem je sve moguće! Nakon što tajanstveni Gary De’Snake sleti u Zootropolu i okrene sve naglavačke, odvažna policijska novakinja Iva i njezin šarmantni partner Nikola moraju krenuti u akciju, prerušiti se i istražiti najskrivenije četvrti grada – od vlažnih močvara do vrelih pustinjskih dina. Utrka s vremenom, neočekivani saveznici i humor od kojeg će cijela dvorana brujati – ZOOTROPOLA 2 širi svoj svijet i podiže uloge: prijateljstvo će se naći na kušnji, a svaki korak otkriva novu tajnu.

Trajanje: 1h 48min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 20.12.2025.- 17:00 sati

BOŽIĆNA ČAROLIJA SJEVERA / North -SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

Božićna čarolija sjevera je očaravajuća obiteljska pustolovina nadahnuta bajkom Hansa Christiana Andersena – Snježna kraljica. Smješten u veličanstvene krajolike Norveške, film spaja bajkovitu magiju, zadivljujuću vizualnost i dirljivu priču o hrabrosti, odanosti i snazi ljubavi — priču koja će ugrijati srca publike svih uzrasta. U srcu ledene Norveške, gdje snijeg skriva i čuva tajne svijeta, djevojčica Gerda kreće na hrabro putovanje kako bi pronašla svog nestalog prijatelja Kaija — ne sluteći da ju iz sjenke promatra moćna Snježna kraljica i njezin zlokobni pomoćnik Louie. Na putu punom izazova i čuda, Gerda pronalazi neočekivane saveznike: gusku, konja, soba i dobrodušnu vješticu, a svaki korak vodi je bliže snijegom prekrivenom dvorcu u kojem Kai čeka svoje spasenje.

Trajanje: 1h 31min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 21.12.2025. – 17:00 sati