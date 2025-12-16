Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1530

Prof. Ivica Puljak u Gradskoj knjižnici u Križevcima 26. studenoga 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo drugu polovicu predavanja prof. Ivice Puljka pod naslovom Evolucija svemira od velikog praska do danas koje je s izv. prof. Tonijem Šćulcem održao 26. prosinca u Gradskoj knjižnici Franjo Marković u Križevcima. Organizatori su bili Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Sve zbog kape Djeda Mraza Nancy Gkitersou i Ivana Tomičevića, na polici SF-a i Fantasyja Šaptaji iz podzemlja Bena Aaronovitcha, na odjelu beletristike Slobodna: Odrastanje na kraju povijesti Lee Ypi, a na stručno-znanstvenom odjelu Merlinovo putovanje svemirom: Vodič za putnike kroz modre mjesece i crne rupe, Mars, zvijezde i još dalje: Prerađeno i ažurirano izdanje za dvadeset prvo stoljeće Neila Degrassea Tysona. Najavljujemo i predavanje o Nobelovoj nagradi za fiziku u Gradskoj knjižnici u četvrtak, 18. prosinca.



Na današnji datum rođeni su Jane Austen, Wassily Kandinsky, Božica Jelušić i Walther Meissner. Otkriven je spomenik banu Jelačiću i počela je Operacija Pustinjska lisica. Umrli su Maksimilijan Vrhovac, Wilhelm Grimm, Alphonse Daudet i William Somerset Maugham.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbama Mikrosvjetovi – Priroda otkrivena objektivom elektronskog mikroskopa, Sva lica MUO i Next Level: …rendering the process te o najboljim knjižarama u Hrvatskoj. Posebno donosimo tonski prilog s otvorenja arheološke izložbe prošle srijede u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo mogućnost svjetlosnog onečišćenja na području niza zvjezdarnica u Čileu, približavanje kometa 3I/Atlas Zemlji i “curenje” Zemljine atmosfere prema Mjesecu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Ludwiga van Beethovena, Johanna Adolpha Hassea, Zoltána Kodályja, Ivana Zajca, Camillea Saint-Saënsa, Pavla Dešpalja, Billyja Gibbonsa, Jimija Hendrixa, Nancy Sinatre, te grupa Bijelo dugme i ABBA.



