Večeras: znanstveno-popularno predavanje Evolucija svemira

Danas u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci s početkom u 19 sati održat će javno znanstveno-popularno predavanje renomirani popularizator znanosti prof. dr. sc. Ivica Puljak i doc. dr. sc. Toni Šćulac, obojica sa Sveučilišta u Splitu, na temu Evolucija svemira od velikog praska do danas. Organizatori su Osnovna škola Ljudevita Modeca Križevci, Gimnazija Ivana Zakmardija Dijankovečkoga Križevci i Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji – Križevci. Ulazak je slobodan.