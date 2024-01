I u Prigorskoj rupa na rupi – asfaltiranje najavljuju za kraj godine

Rupa na rupi, vozimo se kao po šumskom putu – rečenica je koja se trenutačno može upotrijebiti za više gradskih ulica, ali građani su nam je poslali za Prigorsku, na potezu od Koruške prema Ulici Pušća. Ondje je, uvjerili smo se na licu mjesta, promet izrazito gust i u desetak minuta je u oba smjera prošlo više desetaka vozila. Pojačan je i zato jer je dio Pušće zatvoren zbog radova na odvodnji, a još je gore bilo, pričaju nam stanari, dok se radilo u Ulici branitelja Hrvatske kad su ovuda još prolazili i kamioni. Cesta spada u nerazvrstane i kao javno dobro u općoj uporabi upisana je pod Grad Križevce.

“Svaki dan idem ovuda na posao i neizdrživo je. Uništit ćemo aute. Zvali smo zbog ceste i Grad, rekli su nam da su je nasipali“, ispričala je vozačica, nezadovoljna jer se radi samo kozmetički i površno. Istina je da je navezen žuti kamen, potvrdio nam je građanin koji također svakodnevno prolazi ovom cestom (podaci poznati redakciji), no od toga nije bilo nikakve koristi jer su već drugi dan opet bile rupe. Na uređenje i asfaltiranje ceste građani će morati još pričekati jer je to u planu tek za drugu polovicu 2024. godine, odgovorili su nam iz Grada. Do tad će se, kao i druge takve ceste u gradu, vjerojatno nasipavati. U gradskome proračunu lani je pod stavkom modernizacije nerazvrstanih cesta ukupno izdvojeno 265.5 tisuća eura, a za ovu je godinu planirano 300 tisuća eura.

“Sve nerazvrstane ceste u vlasništvu Grada Križevaca prošle je godine održavala tvrtka Park d.o.o. koja je posao dobila putem postupka javne nabave, a prošle je godine za održavanje Prigorske ulice izdvojeno oko 4 tisuće eura plus PDV“, odgovorio nam je Ured gradonačelnika na pitanje tko održava cestu u Prigorskoj ulici i koliko je lani plaćeno njeno održavanje.