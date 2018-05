Danas je Dan maturanata, promet užim centrom zatvoren od 13 do 15 sati

Danas se u Križevcima obilježava Dan maturanata za koji je Grad Križevci pripremio prigodni program, u kojem će financirati nastup grupe Kumovi te počastiti maturante hamburgerima i koktelima koje će pripremiti Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci. Okupljanje maturanata zakazano je za 13 sati ispred Školsko športske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci, a zatim formiranje povorke i polazak prema središtu grada u pratnji bubnjara, mažoretkinja i službenika PP Križevci.

Povorka će se kretati u smjeru: Potočka ulica – Ul. I.Z.Dijankovečkog – Trg J.J. Strossmayera, gdje se oko 13:30 sati očekuje obraćanje gradonačelnika Marija Rajna te početak programa maturanata u paviljonu. Od 15 sati predviđen je početak koncerta grupe Kumovi na otvorenom prostoru ispred Školsko-športske dvorane Osnovne škole Ljudevita Modeca Križevci.

Povodom Dana maturanata Grada Križevaca za sav promet će biti zatvorene nerazvrstane ceste – Trg Josipa Juraja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, Ulica Ivana Zakmardija Dijankovečkog od Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsije Baltića te dio Ulice bana Josipa Jelačića od Trga Josipa Juraja Strossmayera do Ulice Ljudevita Gaja u vremenu od 13 do 15 sati.