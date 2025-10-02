Četvrtak na zvjezdarnici: večernje promatranje od 20 sati

Teleskop pod kupolom križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

Ako ne zasmetaju oblaci, promatranje Sunca i ovoga četvrtka planira se od 16 do 17 sati s terase križevačke zvjezdarnice, na dva načina: promatranje Sunčevih pjega preko filtera koji omogućava da se pjege vide u izraženom kontrastu u odnosu na okolnu “površinu” Sunca i preko H-alfa filtera koji ističe prominencije, filamente, baklje, granulaciju i detalje kromosfere, ali vide se i pjege.



Kako Sunce sve ranije zalazi, večernje promatranje svakog četvrtka u listopada počinje sat ranije nego u rujnu, to jest u 20 sati. Glavni ciljevi promatranja ovoga četvrtka, 2. listopada, su Mjesec i Saturn u odličnim položajima. Nedaleko od Saturna je golom oku nevidljivi Neptun. Od objekata dubokog svemira moguće je teleskopom vidjeti galaksija Andromedu i njoj blisku patuljastu galaksiju M110, galaksiju M33 u Trokutu, kuglaste skupove zvijezda u zviježđu Herkula, u glavi Zmije, te M15 u Pegazu i M56 u Liri, prstenastu maglicu također u zviježđu Liri, dvojnu zvijezdu Albireo u glavi Labuda, od kojih je jedna plava, a druga narančasta te još jednu dvojnu zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. U zviježđu Perzeja zanimljiva su dva bliska kuglasta skupa popularno zvana Hi i Ha.



U subotu, 4. listopada ove je godine Međunarodna noć motrenja Mjeseca pa će izuzetno zvjezdarnica biti otvorena i tada, također od 20 sati. Ulazak je besplatan.

