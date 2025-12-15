U utorak Košarkaški kviz u Caffe baru “Bull 23”

Redakcija portala 0

Košarkaški klub Radnik i Caffe bar “Bull 23” organiziraju novo izdanje popularnog Košarkaškog kviza, osmišljenog za sve ljubitelje košarke, sportskog znanja i dobre zabave. Kviz će se održati u utorak, 16. prosinca 2025. godine, s početkom u 20 sati, na prvom katu Caffe bara “Bull 23”.

Kviz je namijenjen ekipama od tri do četiri igrača, a sudionici će prilikom prijave trebati osmisliti naziv svoje ekipe. Sudjelovanje se naplaćuje 10 eura po ekipi, a organizatori su za najbolje pripremili atraktivne nagrade u duhu predbožićnog razdoblja.

Prijave su moguće putem poruka na Instagram ili Facebook stranicama Košarkaškog kluba Radnik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu, pokažu svoje znanje o košarci i uživaju u ugodnoj sportskoj večeri.

Vezano
Društvo

[FOTO] Tim “Albert” osvojio 2. humanitarni pub kviz Zaklade “Volim…

Sport

Košarkaši “Radnika” danas doma protiv Vrbovca

Sport

Radnik uvjerljivo pobijedio Varaždin, Svobodi nagrada kluba

Sport

Križevčani opet osvojili Županijski košarkaški kup

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno