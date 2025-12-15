U utorak Košarkaški kviz u Caffe baru “Bull 23”

Košarkaški klub Radnik i Caffe bar “Bull 23” organiziraju novo izdanje popularnog Košarkaškog kviza, osmišljenog za sve ljubitelje košarke, sportskog znanja i dobre zabave. Kviz će se održati u utorak, 16. prosinca 2025. godine, s početkom u 20 sati, na prvom katu Caffe bara “Bull 23”.

Kviz je namijenjen ekipama od tri do četiri igrača, a sudionici će prilikom prijave trebati osmisliti naziv svoje ekipe. Sudjelovanje se naplaćuje 10 eura po ekipi, a organizatori su za najbolje pripremili atraktivne nagrade u duhu predbožićnog razdoblja.

Prijave su moguće putem poruka na Instagram ili Facebook stranicama Košarkaškog kluba Radnik. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu, pokažu svoje znanje o košarci i uživaju u ugodnoj sportskoj večeri.