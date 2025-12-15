Otkazana sutrašnja predstava “Heidi” Dramske družine “Kolibrići”!

[Ažurirano 15. 12. 13:45.] Sa žaljenjem Vas moramo obavijestiti da je sutrašnja (16. 12. 2025.) izvedba HEIDI OTKAZANA zbog bolesti. Novi datum izvedbe objavit ćemo čim ćemo moći, najvjerojatnije u siječnju. Svi koji su kupili karte, mogu ih vratiti na glavnom pultu knjižnice ili ih sačuvati i iskoristiti za izvedbu u siječnju.

U sklopu programa Advent u Križevcima Gradska knjižnica “Franjo Marković” poziva na predstavu “Heidi” prema romanu Johanne Spyri, za koju dramatizaciju potpisuje Nino Škrabe, u izvedbi Dramske družine “Kolibrići”.

Predstava će se odigrati u utorak, 16. prosinca 2025. u Velikoj dvorani Hrvatskog doma u 16:30 sati. Ulaznice po cijeni od 4 eura mogu se kupiti u Gradskoj knjižnici, a predstava je prikladna za djecu uzrasta 7 i više godina.

Predstavu organizira Gradska knjižnica “Franjo Marković” u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Križevci uz podršku Grada Križevaca, Koprivničko-križevačke županije i Ministarstva kulture RH.

U Candylandu u Atriju Gradske knjižnice posjetitelji isti dan od 17:30 sati mogu sudjelovati u programu “Baka Mraz na Dječjoj čajanci” s učenicima Glazbene škole Alberta Štrige, koji će druženje u Candylandu upotpuniti glazbenim točkama.

Program Candylanda Gradska knjižnica je ostvarila u suradnji Glazbenom školom Alberta Štrige, Turističke zajednice Grada Križevci, KTC Križevci.