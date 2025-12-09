Raspored projekcija u Kinu Križevci 12.-14. prosinca

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S 2 (15), triler, horor, misterij (12)

Prošla je godina dana od nadnaravne noćne more u Freddy Fazbear’s Pizzeriji. Priče o tome što se tamo dogodilo iskrivljene su u otkačenu lokalnu legendu, inspirirajući prvi Fazfest u gradu. Bivši zaštitar Mike (Josh Hutcherson) i policajka Vanessa (Elizabeth Lail) skrivali su istinu od Mikeove 11-godišnje sestre Abby (Piper Rubio) o sudbini njezinih animatroničkih prijatelja. Ali kada se Abby iskrade kako bi se ponovno povezala s Freddyjem, Bonnie, Chicom i Foxy, to će pokrenuti zastrašujući niz događaja, otkrivajući mračne tajne o pravom podrijetlu Freddyja i oslobađajući davno zaboravljeni užas skrivan desetljećima.

Trajanje: 1h 44min

Vrijeme prikazivanja: PETAK 12. 12. 2025. – 20:00h

BOŽIĆNA ČAROLIJA SJEVERA / North -SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), obiteljski

Božićna čarolija sjevera je očaravajuća obiteljska pustolovina nadahnuta bajkom Hansa Christiana Andersena – Snježna kraljica. Smješten u veličanstvene krajolike Norveške, film spaja bajkovitu magiju, zadivljujuću vizualnost i dirljivu priču o hrabrosti, odanosti i snazi ljubavi — priču koja će ugrijati srca publike svih uzrasta. U srcu ledene Norveške, gdje snijeg skriva i čuva tajne svijeta, djevojčica Gerda kreće na hrabro putovanje kako bi pronašla svog nestalog prijatelja Kaija — ne sluteći da ju iz sjenke promatra moćna Snježna kraljica i njezin zlokobni pomoćnik Louie. Na putu punom izazova i čuda, Gerda pronalazi neočekivane saveznike: gusku, konja, soba i dobrodušnu vješticu, a svaki korak vodi je bliže snijegom prekrivenom dvorcu u kojem Kai čeka svoje spasenje.

Trajanje: 1h 31min

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 13. 12. 2025. – 17:00h

NADA UMIRE POSLJEDNJA / Not Without Hope (12), triler

Scenarij su napisali E. Nicholas Mariani i Joe Carnahan, a temelji se na istoimenoj knjizi Nicka Schuylera i Jeréa Longmana iz 2010. godine. Temeljen na istinitom događaju iz 2009. godine, film prati priču Nicka Schuylera (Zachary Levi), jedinog preživjelog iz nesreće na moru koja je odnijela živote NFL igrača Marquisa Coopera i Coreya Smitha. Kada se njihov brod prevrne kod obale Floride, četvorica prijatelja započinju nemilosrdnu borbu za opstanak usred divljeg oceana. Dok se satovi pretvaraju u beskonačna iskušenja, Nickova odlučnost i volja za životom postaju jedina nada u ovoj potresnoj priči o preživljavanju, gubitku i snazi ljudskog duha.

Trajanje: 2h

Vrijeme prikazivanja: SUBOTA 13. 12. 2025. – 20:00h

ZOOTROPOLA 2 / Zootopia 2 – SINKRONIZIRAN (SVI UZRASTI), animirani

ZOOTROPOLA 2 – VRATILl SU SE ZEČICA IVA I LISAC NIKOLA! ?? Walt Disney Animation Studios predstavlja dugo očekivani nastavak Oscarom nagrađenoga filma iz 2016. Pripremite se za još bržu, luđu i zabavniju utrku kroz grad u kojem je sve moguće! Nakon što tajanstveni Gary De’Snake sleti u Zootropolu i okrene sve naglavačke, odvažna policijska novakinja Iva i njezin šarmantni partner Nikola moraju krenuti u akciju, prerušiti se i istražiti najskrivenije četvrti grada – od vlažnih močvara do vrelih pustinjskih dina. Utrka s vremenom, neočekivani saveznici i humor od kojeg će cijela dvorana brujati – ZOOTROPOLA 2 širi svoj svijet i podiže uloge: prijateljstvo će se naći na kušnji, a svaki korak otkriva novu tajnu.

Trajanje: 1h 48min

Vrijeme prikazivanja: NEDJELJA 14. 12. 2025. – 17:00h