‘Smisao znanosti’ sutra o masi i energiji

Na ovotjednom predavanju unutar ciklusa “U potrazi za smislom znanosti” dr.sc. Petar Pavlović će govoriti o fizikalnim pojmovima mase i energije, do kojih vodi svako nastojanje matematičkog opisivanja pojma materije. S polaznicima ovih filozofskih susreta Pavlović će raspravljati o značenju i smislu tih pojmova te o procesu njihovog razvijanja u svakodnevnom životu i znanosti.

“Taj proces započinje u simboličkom preslikavanju između obilježja čovjeka i prirode, a dovodi do opće teorije relativnosti i kvantne fizike. Vidjet ćemo da pojmovi mase i energije s jedne strane pokušavaju kvantitativno iskazati mjeru materije i njezina svojstva prilikom transformacija njezinih oblika, te da je čitav razvoj suvremene fizike zapravo proizašao iz ispitivanja njihovih obilježja i međusobnog odnosa. No problem mase i energije je i danas daleko od toga da bude riješen i slijeđenje njegovog traga vjerojatno će dovesti do novih fundamentalnih shvaćanja u budućnosti“, tvrdi Pavlović.

Predavanje počinje u 17 sati i održava se u učionici Pučkog otvorenog učilišta u sklopu društvenog centra Future Hub Križevci. Ulaz je slobodan, a pridržavanje epidemioloških mjera obvezno.

