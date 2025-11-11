Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1526

Damir Hržina sa zagrebačke zvjezdarnice na Danima meteorita Križevci 24. lipnja ove godine (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo četvrti isječak predavanja popularizatora astronomije sa zagrebačke zvjezdarnice Damira Hržine. Bilo je to prvo od četiri predavanja na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci koji su trajali od 24. lipnja do 10. srpnja. Naslov predavanja bio je Od Sunca do ruba Sunčeva sustava. Slušamo opet petnaestak minuta tog predavanja. U ovom nastavku putujemo od Jupitera do Plutona.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kako da odgovorim Eve Janikovszky i Laszla Rebera, na polici stripova Život i smrt pauka J. Michaela Straczynskog, Johna Romite Jr., Scotta Hanne, Dana Kempa i Briana Haberlina, na odjelu beletristike U koži Krokodila Majde Tometić, a na stručno-znanstvenom odjelu Antologija hrvatske popularizacije prirodnih znanosti Nenada Raosa.



Na današnji datum rođeni su Paracelsus, Fjodor Mihajlovič Dostojevski, Demi Moore i Leonardo DiCaprio, započela je križarska opsada Zadra, Gottfried Leibniz demonstrirao je integralni račun, njemačka je kapitulirala u Prvom svjetskom ratu, Albert Einstein i Leó Szilárd patentirali su Einsteinov hladnjak. proglašen je Nacionalni park Mljet, što je prvi pokušaj zaštite izvornog ekosustava na Jadranu, umrli su Sveti Martin, Søren Kierkegaard, Yasser Arafat i Anđelka Martić.



U Vijestima Krugova govorimo o “Dvorcu svjetla”, o jednoj izložbi u Splitu te o Kulturnoj iskaznici.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo komet Lemmon, kako je Jupiter utjecao na rani Sunčev sustav, tri planeta oko dvostruke zvijezde i otpornost kvasca na svemirske uvjete.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jakova Gotovca, Dmitrija Tiomkina, Andree Zani, Alfonsa Lenga, Jeanne Demessieux te grupa Wings, Sparks i Pink Floyd.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1526 na programu je Radija Križevci (96,6 MHz) u utorak, 11. studenoga od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže, uz napomenu da je sljedeća emisija na programu za dva tjedna, 25. studenoga.



https://radiokrizevci.hr/livestream/