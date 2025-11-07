Večeras Križevci Jazz uz Filip Pavić Quartet

U Klubu kulture večeras će se održati Križevci jazz večer uz nastup iznimno kvalitetnog Filip Pavić Quarteta. Ulaz na koncert je slobodan, a početak je predviđen za 21 sat.

Kvartet izvodi autorsku glazbu gitarista i skladatelja Filipa Pavića s hvaljenih albuma Terra Incognita (2019.) i Labyrinth Songs (2022.), koji su osvojili kritiku i publiku svojim toplim, mediteranskim zvukom i emocijom.

Filip Pavić je trostruki dobitnik nagrade Status i jedan od najtalentiranijih jazz gitarista mlađe generacije. Njegova glazba spaja elemente američkog i europskog jazza s utjecajima klasične glazbe, world musica, alternativnog rocka i mediteranskog senzibiliteta.

Kvartet uz Pavića čine nagrađivani glazbenici – Petar Ćulibrk na klaviru, Zvonimir Šestak na kontrabasu i Borko Rupena na bubnjevima. Redom dobitnici Porina i raznih priznanja struke, ispunit će križevački Klub kulture profinjenim jazz zvukom. Vidimo se!