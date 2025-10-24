27-godišnji ponavljač prometnih prekršaja predan u zatvor u Bjelovaru

U srijedu, 22. listopada u 23:25 u mjestu Sveti Ivan Žabno, u nadzoru cestovnog prometa, policijski službenici zaustavili su osobni automobil križevačke registarske oznake, kojim je upravljao 27-godišnji ponavljač prometnih prekršaja. 
 
Daljnjom kontrolom utvrđeno je da vozač upravlja pod utjecajem alkohola od 1,87 promila. Budući da je postojala bojazan da će nastaviti s činjenjem prekršaja, vozač je uhićen.
 
Uz optužni prijedlog, vozač je jučer, 23. listopada, doveden pred nadležni prekršajni sud, koji mu je odredio zadržavanje u zatvoru 15 dana te je predan u zatvor u Bjelovaru.

