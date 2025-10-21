Večeras književna večer “Kratko o priči” s Jelenom Zlatar Gamberožić

Gradska Knjižnica Franjo Marković Križevci poziva na književnu večer Kratko o pričama, posvećenu pričama, kratkim i dugim, i pričanju i pisanju, s Jelenom Zlatar Gamberožić, koja će se održati u utorak, 21. listopada 2025. u 18:30 sati na Odjelu beletristike Gradske knjižnice.

U obilježavanju 180 godina od rođenja Franje Markovića ovaj Mjesec hrvatske knjige posvećujemo književnom stvaralaštvu i razgovorima o knjigama i književnom stvaralaštvu. U suradnji s Centrom za kreativno pisanje iz Zagreba u Križevce nam dolazi književnica i voditeljica radionica pisanja kratke priče Jelena Zlatar Gamberožić koja će ovom prilikom predstaviti i svoju knjigu Knjige u priči.

Jelena Zlatar Gamberožić (1982.) je znanstvena savjetnica na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu, vanjska suradnica na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i poslovna tajnica Centra za kreativno pisanje u Zagrebu (CeKaPe). Njezini glavni interesi su ruralna i urbana sociologija te sociologija prostora. Doktorirala je 2012. godine.

Autorica je znanstvene knjige pod naslovom Urbane transformacije suvremenog Zagreba. Sociološka perspektiva (Plejada i Institut za društvena istraživanja, 2013). Glavna je urednica biblioteka Znanost i društvo (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu) i Posebna izdanja (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu).

Autorica je romana Slijepa točka (CeKaPe, 2015.), zbirki kratkih priča: Odjavna karta (CeKaPe, 2014.), Ticala (HENA COM, 2016.), Strani gradovi (CeKaPe, 2018.) i Svijet je gladno mjesto (CeKaPe, 2022.) te zbirke eseja o književnim temama i djelima Knjige u priči (CeKaPe, 2023.). Voditeljica je radionica kratke priče u CeKaPe-u.