Predložite što bi se trebalo financirati iz gradske blagajne

Grad Križevci poziva svoje građane da se s prijedlozima uključe u izradu gradskog proračuna za 2025. godinu putem mobilne aplikacije CityX i izdvoje teme i projekte koji su važni za grad. Prijedloge projekata za koje vjeruju da bi se trebali financirati javnim novcem građani moraju razraditi – moraju pojasniti zašto je upravo taj prijedlog važan za zajednicu, ali i procijeniti iznos potreban za njegovu realizaciju.

Osim toga, u prijedlogu se treba navesti s koje stavke postojećeg proračuna (vjerojatno ovoga za 2024. i projekcija za 2025.) bi eventualno trebalo uzeti novac kako bi se osigurala sredstva za podneseni prijedlog. Onaj tko predlaže mora navesti svoje ime i prezime, kao i adresu elektroničke pošte.





Građani koji nisu u mogućnosti koristiti aplikaciju a žele sudjelovati u izradu proračuna, mogu to učiniti ispunjavanjem obrasca na Info pultu Gradske uprave svaki radni dan od 8 do 16 sati. Prijave se zaprimaju do 10. listopada. Prilaganje prijedloga ne znači da će se projekt i uvrstiti u proračun jer konačnu odluku ipak donosi vlast. Do ove godine građani su svoje prijedloge mogli ostavljati na platformi Sudjeluj! Križevci, a među projektima koje su tražili i financiraju se (o čemu smo pisali lani) bilo je uređenje cesta i ulica nakon provedbe projekta aglomeracije, izrada Studije i strategije zelene infrastrukture do 2027., uređenje Magdinog vrta, dogradnja kuće za udrugu Maslačak, financiranje Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode, uređenje pješačko-biciklističke staze u Markovićevoj ulici i uređenje putnih jaraka u Karanskom odvojku.