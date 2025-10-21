Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1523

Damir Hržina sa zagrebačke zvjezdarnice na Danima meteorita Križevci 24. lipnja ove godine (foto R. Matić)

U Temi Krugova počinjemo preslušavati predavanje popularizatora astronomije sa zagrebačke zvjezdarnice Damira Hržine. Bilo je to prvo od četiri predavanja na ovogodišnjim Danima meteorita Križevci koji su trajali od 24. lipnja do 10. srpnja. Naslov predavanja bio je Od Sunca do ruba Sunčeva sustava. Slušamo prvih petnaestak minuta tog predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Maša i darovi Sanje Pilić i Nika Barunu, na polici stripova Solanin 2 Inija Asana, na odjelu beletristike Alma Federice Manzon, a na stručno-znanstvenom odjelu Kineska mitologija Edwarda Wernera. Prošli je tjedan u knjižnici predstavljen treći broj časopisa Kozmologija Instituta za kozmologiju i filozofiju prirode iz Križevaca.



Na današnji datum rođeni su Alphonse de Lamartine, Alfred Nobel, Nicolaus I Bernoulli, Samuel Taylor Coleridge, Edmondo De Amicis i Oswald Avery. Odigrala se pomorska bitka kod Trafalgara, patentiran je Portland cement, Florence Nightingale i još 38 medicinskih sestara poslano je u Krimski rat, Thomas Edison patentirao je žarulju sa žarnom niti, objavljen je Hemingwayev roman For Whom the Bell Tolls, otvoren je Guggenheim Museum u New Yorku. Umrli su Jack Kerouac, François Truffaut i Viktor Ivančić.



U Vijestima Krugova govorimo o Open House Zagreb Festivalu, 10. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini posvećenoj lukama i pristaništima, te o izložbi U početku bijaše kraljevstvo. Ističemo i nagradu koju je osvojio križevački dirigent Ozren Bogdanović za skladanje zborske pjesme.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo “nevolju” kometa Lemmon i kako je viđen s križevačke zvjezdarnice, meteorski roj Orionide te 600. lansiranje kineske svemirske rakete.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Malcolma Arnolda, Davida Moritza Michaela, Josepha Canteloubea, Ferita Tüzüna, Dizzyja Gillespieja, Davida Gilmoura, Rogera Watersa, te grupa Manfred Mann’s Eart Band i Simple Minds.



