Rukometašice Hrvatske uskoro na novim ispitima. Naravno, sestre Kalaus su na popisu reprezentativki

Izbornik hrvatske ženske seniorske reprezentacije Nenad Šošarić, objavio je popis za okupljanje u Poreču koje će biti od 12.- 21. travnja 2021. Naime, prema kalendaru Europske rukometne federacije (EHF-u), taj je tjedan planiran za okupljanja nacionalnih selekcija ili tzv. team week, odnosno za odigravanje dodatnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj potkraj godine.Kao što je poznato, Hrvatska je osvajanjem brončane medalje na Europskom prvenstvu 2020. godine osigurala izravni plasman na to natjecanje.

Za razliku od posljednjeg okupljanja kad nisu bile kompletne jer su igračice Lokomotive bile u karanteni, pa se samo treniralo i uvježbavalo neke taktičke varijante, ovog puta reprezentacija će imati i dva susreta. I to kakva. U Poreč naime, na HEP Croatia kup, stižu svjetske prvakinje Nizozemke i nekadašnje svjetske prvakinje, Brazilke. Fantastična je to prilika da vidimo „Kraljice šoka„ na djelu protiv dvije, po mnogima najatraktivnije reprezentacije svijeta.

Okupljanje hrvatske ženske seniorske reprezentacije planirano je za 12. travnja u Zagrebu, nakon čega će produžiti put do Poreča. Toga dana u Diamant stižu i reprezentacije Nizozemske i Brazila. Ljubitelje rukometa vjerujemo, ne treba podsjećati da su se obje te reprezentacije plasirale na Olimpijske igre u Tokio i da im je HEP Croatia kup vrlo važna pripremna stanica na putu do Tokija. Po svemu što ovog trenutka znamo, bit će to jedan od najjačih, ako ne i najjači turnir u svijetu u travnju 2021. godine.

Na popisu izbornika Nenada Šoštarića nalazi se 21 igračica. Naravno, među njima su i Križevčanke Larissa i Dora Kalaus.

Popis igračica:

1. TEA PIJEVIĆ, ALBA FEHERVAR KC

2. LUCIJA BEŠEN, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

3. IVANA KAPITANOVIĆ, METZ HANDBALL

4. PAULA POSAVEC, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

5. KORINA KARLOVČAN, RK PODRAVKA VEGETA

6. ANDREA ŠIMARA, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

7. TENA JAPUNDŽA, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

8. NIKOLINA ZADRAVEC, RK PODRAVKA VEGETA

9. NATAŠA MIOČINOVIĆ, ŽRK UMAG

10. KATARINA JEŽIĆ, HC SIÓFOK KC

11. ANA DEBELIĆ, ASTRAKHANOCHKA

12. ĆAMILA MIČIJEVIĆ, METZ HANDBALL

13. EMA GUSKIĆ, ŽRK BJELOVAR

14. MARIJETA VIDAK, HC FLEURY LOIRET HANDBALL

15. LARISSA KALAUS, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

16. DORA KALAUS, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

17. DORA KRSNIK, PLAN DE CUQUES HB

18. VALENTINA BLAŽEVIĆ, CS MAGURA CISNADIE

19. DEJANA MILOSAVLJEVIĆ, RK PODRAVKA VEGETA

20. STELA POSAVEC, RK LOKOMOTIVA ZAGREB

21. LEA FRANUŠIĆ, RK PODRAVKA VEGETA

STRUČNO VODSTVO:

1. NENAD ŠOŠTARIĆ, izbornik

2. SNJEŽANA PETIKA, trener

3. MATIJA BILUŠIĆ, trener vratarki

4. VESNA HODIĆ, fizioterapeut

5. GORAN KRUŠELJ, fizioterapeut

6. DOMAGOJ GAJSKI, liječnik

Turnir HEP Croatia cup igrat će se prema sljedećem rasporedu:

14.04.2021.

HRVATSKA – NIZOZEMSKA

15.04.2021.

NIZOZEMSKA – BRAZIL

16.04.2021.

HRVATSKA – BRAZIL