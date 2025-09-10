Navodnjavanje među prioritetima – Hrvatske vode nude pomoć

Navodnjavanje je jedan od važnijih projekata koje treba razvijati za buduće razdoblje, rekao je zamjenik direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić jučer na sastanku s županom i suradnicima u Županijskoj upravi. S obzirom na problem suše, za povećanje uroda na poljoprivrednim površinama ključno je krenuti s navodnjavanjem, naglasio je. “Hrvatske vode imaju na raspolaganju sredstva za tu namjenu. Trenutno smo u fazi projektiranja i na raspolaganju smo vam za pomoć u svim koracima kako bi taj projekt realizirao, kao u drugim županijama. Želja nam je dosadašnju suradnju još više unaprijediti, na korist naših stanovnika, i vjerujem da ćemo zajednički pronaći rješenja za sve izazove“, rekao je Vukmirić.

Tema sastanka bila je prezentacija ulaganja u vodno gospodarstvo na području naše županije, a župan Tomislav Golubić složio se s važnošću projekta navodnjavanja. “U planu nam je iskoristiti sva sredstva koja su nam na raspolaganju kako bismo unaprijedili kvalitetu života naših stanovnika, kao i daljnji gospodarski i svaki drugi razvoj naše županije. Svi se slažemo kako je navodnjavanje budućnost poljoprivrede na ovom prostoru koje će donijeti mnogo prednosti ovom sektoru, a Hrvatske vode su nam važan partner u cijeloj priči, kao i u drugim zajedničkim projektima. Hvala vam na podršci i pomoći i vjerujem da ćemo realizirati sve zacrtane planove, a u tom pogledu planiramo koristiti iskustva drugih županija“, rekao je Golubić.

Od velikih projekata na području naše županije govorilo se o aglomeracijama Koprivnica, Križevci i Đurđevac, od čega je Koprivnica dovršena.

Plan Hrvatskih voda za tekuću godinu za našu županiju obuhvaća ulaganja od gotovo četiri milijuna eura, rečeno je. Od ostalih ulaganja, uređuje se potok Kalnik u naselju Kalnik, a planirano je i 180 tisuća eura kroz redovan plan vodoopskrbe i odvodnje.

Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, najavio je Milan Rezo iz Hrvatskih voda, u projekte na području naše županije se planira realizirati oko 24 milijuna eura, pri čemu je sufinanciranje Europske unije 80 posto, Hrvatskih voda deset posto te jedinica lokalne samouprave deset posto.

