Iduću nedjelju godišnji koncert Gradskog tamburaškog orkestra Križevci

Godišnji koncert Gradskog tamburaškog orkestra Križevci održat će se u nedjelju, 14. prosinca 2025. godine u 19 sati u dvorani Hrvatskoga doma na adresi Antuna Gustava Matoša 4 u Križevcima. Ovaj je koncert poseban jer će zaokružiti pet godina rada orkestra, razdoblja ispunjenog koncertima, nagradama i nezaboravnim gostovanjima.

Gradski tamburaški orkestar Križevci osnovan je 17. prosinca 2020. godine, a s redovnim je radom započeo u lipnju 2021. Sastav orkestra broji između 25 i 35 svirača, dok udruga ima 74 člana. Orkestar je već u prvim godinama osvojio značajne tamburaške nagrade, uključujući Zlatnu plaketu, Grand Prix i nagradu HDS-a na Susretu orkestara u Dugom Selu 2021., te Zlatnu plaketu „Tambura Paje Kolarića“ i nagradu „Dr. Josip Andrić“ na osječkom festivalu iste godine.

Gostovao je u Makedoniji 2021, a godinu kasnije u Novom Sadu kao predstavnik Hrvatske u Tamburaškoj filharmoniji. Posebnu prekretnicu u radu orkestra predstavlja 2024. godina, kada je kao dio projekta „150 godina tambure u Križevcima“ sudjelovao na Svjetskom orkestralnom festivalu „One Future“ u Beču. Nastupivši u dvorani Bečkih dječaka i u povijesnoj Zlatnoj dvorani Musikvereina, orkestar je osvojio Zlatnu nagradu međunarodnog žirija te ostvario prvi povijesni nastup jednog tamburaškog orkestra na toj prestižnoj pozornici.