(FOTO) Otvoreno 5. Robin ljetno kino

Zabavnim sadržajima za djecu, nastupom Gradskog puhačkog orkestra Križevci i projekcijom dječjeg animiranog filma Škola čarobnih životinja počelo je 5. Robin ljetno kino. Djeca su tako uživala u napuhancima, oslikavanju lica, kreativnim radionicama, fotografiranju za uspomenu u foto kabini, Robin obiteljskoj olimpijadi i brojnim drugim sadržajima, a uoči nastupa Gradskog puhačkog orkestra Križevci i projekcije filma, okupljenu djecu i roditelje pozdravili su ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Križevci Željka Šunjić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel te direktor tvrtke Robin d.o.o. Robin Šatvar.

Projekcije će se održavati svake subote sve do 23. srpnja uz popratni zabavni i glazbeni sadržaj:

2. 7. u 21:00 h – Rat u kući; 20:30 h – Nastup Plesnog studija Mali i veliki

9. 7. u 21:00 h – Korgi: Kraljevski pas velikog srca; 20:00 h – Gradski tamburaški orkestar Križevci

16. 7. u 21:00 h – Vuk i lav; 20:00 h – Klaun Zvekan

23. 7. u 21:00 h – Ringe ringe raja; 20:00 h – Kids from the sky

Ovu sad već tradicionalnu manifestaciju organizira Pučko otvoreno učilište Križevci, uz pokroviteljstvo Grada Križevaca, tehničku podršku udruge K.V.A.R.K., generalno sponzorstvo Robin trgovine i Coca-Cole te niz drugih partnera Robin trgovina (Violeta, Vindija, PAN, Bobi, Ledo) zahvaljujući kojima će sav zabavni sadržaj na Nemčiću biti potpuno besplatan.