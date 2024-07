[FOTO] Robin ljetno kino – Željka Šunjić: “Najveća nam je sreća vidjeti pun Nemčićev trg”

O Robin ljetnom kinu, koje traje od 29. lipnja sve do 27. srpnja, razgovarali smo s ravnateljicom Pučkog otvorenog učilišta, prof. Željkom Šunjić.

Kž.info: Ušli smo u sedmu godinu održavanja Robin ljetnog kina u Križevcima, ovaj događaj na Nemčićevom trgu okuplja brojne Križevčane. Odakle ideja za održavanjem ljetnog kina?

“Dolaskom na mjesto ravnateljice preuzela sam organizaciju ljetnog kina, no koncept nije ostao isti. Kroz sedam godina ljetnog kina, od samog početka kada su organizatori bili Grad Križevci i Udruga P.O.I.N.T. ovo je vrijedan događaj koji okuplja mnoge Križevčane. Danas organizaciju uz Grad čine Udruga K.V.A.R.K., Pučko otvoreno učilište Križevci te Robin trgovine. Odabrali smo koncept koji osim projekcija pretežno obiteljskih filmova dječjeg sadržaja uključuje zabavni, glazbeni i plesni dio. U sklopu ljetnog kina ponekad održavamo igre, ukratko – iz godine u godinu širimo sadržaj.”

Kž.info: U čemu je tajna uspjeha ljetnog kina te koji su budući ciljevi?

“Budući cilj nam je svakako uvoditi nove i inovativne sadržaje, a bolji doživljaj ljetnog kina koji trenutno imamo rezultat je nabave nove opreme, prvenstveno projektora i platna koji omogućuju autentični doživljaj. Sadržajima prije projekcija poput koncerata i nastupa uključujemo križevačke umjetnike, a priča je već toliko uhodana da nam se izvođači sami javljaju i žele nastupiti na ljetnom kinu jer znaju da je atmosfera odlična. Usudila bih se reći da je ljetno kino trenutno najbolji događaj na otvorenom u Križevcima.”

Kž.info: Koliko Vam znači to što održavanjem ljetnog kina okupljate cijele obitelji?

“Iznimno nam je drago što je odaziv križevačkih obitelji ogroman, osim što imamo brojnu publiku lijepo je na Nemčićevom trgu vidjeti kako se druže cijele obitelji, od najstarijih do najmlađih. Važno je spomenuti da za svakog nudimo ponešto, na trgu je i Robinova jazbina gdje se mogu kupiti osvježavajući napitci te hrana. Ljetno kino je family event, a nemamo ciljnu dobnu skupinu, na našem događaju uživaju baš svi, a vjerujem da posjetitelji prepoznaju kvalitetu organizacije i pozadinu pripreme.”

“Nabavom nove opreme omogućeno nam je prikazivanje puno novijih filmova, u prošlosti to nije bilo tako, no mišljenja sam da aktualnost filmova nema prevelik utjecaj na izvrsnu atmosferu, uvijek prisutnu na ljetnom kinu. Ove godine nam se pridružila skupina Spartans fun zone koji održavaju natjecateljske igre, a imamo i napuhance Tip-Top Križevci. Možemo reći da se akteri priključuju sami jer žele biti dio Robin ljetnog kina, postoji želja za priključenjem s njihove strane. Ove subote, kada su bili loši vremenski uvjeti svjedočili smo kako djeca i roditelji nisu otišli kući, već su pričekali da kiša prestane kako bi se mogli vratiti na ljetno kino. Zabava je besplatna, od samih projekcija do napuhanaca, svake subote krećemo od 16:30 sati, a na trgu smo do kasno navečer.“

Kž.info: Kojim ste programima do sada razveselili okupljene na 7. Robin ljetnom kinu?

“Ove smo godine održali već tri večeri ljetnog kina s dva animirana i jednim igranim filmom: Kung Fu Panda 4, Lassie 2 i Nevjerojatni Maksim. Na ljetnom kinu nastupili Plesni centar Ritam, Plesni studio Mali i veliki, polaznice programa International Summer Opera Studio (ISOS), koje su ujedno učenice Glazbene škole Alberta Štrige.”

Kž.info: Što nas očekuje u preostala dva vikenda ovogodišnjeg ljetnog kina?

“Na 4. i 5. večeri ovogodišnjeg Robin ljetnog kina očekuju nas projekcije filmova Pustolovine bubamare i crnog mačka te Škola čarobnih životinja 2, ovu subotu nastupa naš križevački bend Kids from the sky, a za zatvaranje će svoj nastup održati Klaun Zvekan koji je već nastupio na prethodnim izdanjima Robin ljetnog kina. Vjerujem da ne treba dodatno pozivati naše posjetitelje, svi su upoznati s događajem, no svakako svima poručujemo da su dobrodošli – najveća nam je sreća vidjeti pun Nemčićev trg.”