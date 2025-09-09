Prvi u Hrvatskoj – U Križevcima starta program edukacije za vozače e-romobila

Hrvatski autoklub zajedno s AMK Križevci i ove godine organizira prometno-edukativnu akciju “Sigurno u školu”, vezanu uz početak nove školske godine i namijenjenu djeci u dobi od 5 do 8 godina, njihovim roditeljima, ali i svim sudionicima u prometu. Na tu temu danas su s predstavnicima križevačkog Auto moto kluba na zajedničkoj sjednici raspravljali ravnatelji osnovnih škola i dječjih vrtića, djelatnici Policijske postaje Križevci i gradski pročelnik za odgoj i obrazovanje.

Dogovorene su edukativne akcije koje će u svim prvim razredima osnovnih škola odraditi policija i AMK, a za subotu 13. rujna priprema se program na Strossmayerovom trgu uz vožnju spretnosti.

“Pozivamo djecu predškolske dobi da nam se pridruže u subotu od 9 sati. Mogu voziti bicikle, tricikle, role, odraditi poligon i zaraditi nagrade. Naravno, važno nam je da svi imaju kacige i da steknu naviku da ih obavezno nose kad su na prometnicama na svojim biciklima“, rekao je tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin. Gradska uprava podržava akcije AMK-a i policije, rekao je pročelnik Sandro Novosel i dodao kako nam je svima u interesu da nemamo ozlijeđenih i stradalih u prometu.

Ovim akcijama namjera je senzibilizirati i upozoriti javnost, a osobito vozače, na povećani oprez u prometu jer se svake godine početkom rujna, kada počinje nova školska godina, u prometu pojavljuje veći broj djece koja kreću u školu. Veliki broj tih „novih sudionika u prometu“ prvi put su sami u prometu, što je za njih novost i potencijalna opasnost.

Još jedna moguća opasnost na prometnicama su električni romobili, a Križevci su prvi grad u Hrvatskoj u kojem će se organizirati program vezan upravo uz ovu vrstu prijevoznog sredstva. Naime, u četvrtak 11. rujna u našem gradu počinje realizacija novog preventivno-edukativnog programa “Sigurna vožnja e-romobila”, budući da je zbog sve većeg broja takvih romobila povećan i broj stradanja.

“Na našem području je, u usporedbi s drugim sredinama, situacija povoljna i bilo bi dobro da tako ostane. Ipak primjećujemo nove trendove i zato je važno raditi na edukaciji korisnika ovih vozila“, rekao je Matija Švagelj iz PP Križevci. Vozači e-romobila nisu uvijek svjesni prometnih pravila ili rizika dok se većina pješaka ne osjeća sigurno u interakciji s njima, objašnjavaju organizatori ovog programa edukacije koji će, za početak, proći ograničen broj korisnika. Učit će prometne znakove i pravila, upoznati se sa simulatorom e-romobila i isprobati ga te rješavati kviz znanja o prometnim pravilima.