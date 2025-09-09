Počinje nova sezona Gostionske pitalice

Temperature su pale, počela je školska godina pa je vrijeme da se i kvizaši vrate, a gdje drugdje nego u gostionu na Gostionsku pitalicu. U dvije sezone, autor ovog križevačkog pub kviza Tomislav Tkalec dobro je “dresirao” kvizoljupce da novu dozu pitanja dobivaju jednom mjesečno pa će i treća sezona nastaviti u jednakom ritmu. Prva epizoda treće sezone Gostionske pitalice bit će u petak, 12. rujna, u 20 sati u klubu Latino.

“Za novu sezonu, osim redizajna, nudimo i jednu novu multimedijalnu igru koja se zove DABL TRABL, a koja će zamijeniti dosadašnju DEKADE. Također ćemo uvesti i jednu kratku rubriku temeljenu na lanjskoj MIX rubrici, a na način da će se jedna od igara iz tog mixa odigravati u svakom kvizu. Zadnje i najmanje bitno je da su igre malo presložene, pa se nakon napete TRIPLETE neće odmah ići u sprintersku završnicu nego će ekipe moći malo predahnuti uz TJERALICU“, detaljno nam je objasnio autor i voditelj kviza.

Sustav prijava ostaje kakav je i bio – putem Messengera ili na mail: gostionska.pitalica@gmail.com. Naravno, kao i dosad, najbolji će dobiti nagrade i medijsku slavu!