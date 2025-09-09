Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1517

Doc. dr. sc. Nikola Habek na festivalu 10 dana astronomije u Daruvaru 17. svibnja 2025. (foto R. Matić)

U Temi Krugova slušamo posljednjih dvadesetak minuta snimke predavanja na ovogodišnjem festivalu Deset dana astronomije u Daruvaru koje je 17. svibnja održao doc. dr. sc. Nikola Habek s Hrvatskog instituta za istraživanje mozga Medicinskoga fakulteta u Zagrebu. Naslov predavanja bio je ‘Mozak, svemir, umjetna inteligencija i ostale nevjerojatne stvari’. U ovom nastavku čut ćemo koja je razlika između našega mozga i umjetne inteligencije, koji je odnos između nas i umjetne inteligencije, a bit će na kraju i kratke diskusije s posjetiteljima predavanja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Kako je Lu naučila čitati Valentine Briški, na polici stripova Nebo u glavi Sergija Garcíje Sáncheza, Antonija Altarribe i Lole Moral, na odjelu beletristike Jedinstveni matični broj Lidije Dimkovske, a na stručno-znanstvenom odjelu Povrće kroz godišnja doba: Ekološko povrtlarstvo u skladu s prirodom Jeana Martina Fortiera.



Na današnji datum rođeni su Luigi Galvani, Goran Višnjić, Clemens Brentano, zbila se Krbavska bitka, nekoliko je događaja zabilježeno u pomorstvu i u svijetu računala, a umrli su Pieter Brueghel stariji, Stéphane Mallarmé, Henri de Toulouse-Lautrec, Mao Zedong i Zoran Tadić.



U Vijestima Krugova govorimo o prvom Zagrebačkom muzejskom vikendu, Tjednu kajkavske kulture i hrvatskom filmu kandidatu za nagradu Oscar.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo međuzvjezdane objekte u Sunčevom sustavu, komete koji se približavaju Suncu i nama, Saturn u zanimljivom položaju u odnosu na Zemlju, otkriće još jednog Uranovog satelita i dalekog transneptunskog objekta.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Neila Chotema, Richarda Burmera, Dave Stewarta, grupa Eurythmics i Dire Straits, te Otisa Reddinga i Zvonka Špišića.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1517 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 9. rujna lipnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.





https://prigorskiradio.hr/livestream/