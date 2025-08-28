Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Mjesec, Saturn, Andromeda

Promatranje Sunca ovih je dana posebno zanimljivo jer se na njegovoj “površini” nalazi izuzetno mnogo pjega. Ovo je promatranje na programu danas, u četvrtak, 28. kolovoza od 17 do 18 sati, s terase križevačke zvjezdarnice.



Mjesec, koji je u fazi između mlađaka i prve četvrti, već zalazi kada u 21 sat i 30 minuta počinje promatranje večernjeg neba, ali kako se u ranim večernjim satima u prostoru Kozmološkog centra odvija Ljetna škola astronomije, teleskop pod kupolom bit će dostupan već od 20 sati, pa posjetitelji večeras izuzetno mogu dolaziti već od 20 sati, što znači da će tako stići vidjeti i Mjesec.



Saturn je u sve povoljnijem položaju za večernje promatranje, pa možemo vidjeti kako ga obavija tanak prsten i još će dulje vrijeme biti tako postavljen u odnosu na naše mjesto promatranja na Zemlji.



Prividno dosta blizu njemu je Neptun. I to su još uvijek jedini planeti koje možemo vidjeti prije ponoći, jer Uran se do ponoći još neće pojaviti dovoljno visoko na nebu da bismo ga mogli potražiti.



Među objektima dalekog svemira za promatranje su atraktivni galaksija Andromeda, kuglasti skup zvijezda u zviježđu Herkula, prstenasta maglica u zviježđu Liri i dvojna zvijezda Albireo u glavi Labuda. U promatranje možemo uključiti i još jednu dvojnu zvijezdu u Kasiopeji od kojih je jedna žuta a druga narančasta. Tu je i kuglasti skup M5 u glavi Zmije a ako nam svjetlosno onečišćenje na južnom horizontu dopusti, možemo pronaći i nekoliko zanimljivih objekata u zviježđu Strijelca.



Vidimo se na zvjezdarnici danas, u četvrtak, 28. kolovoza, prvo od 17 do 18 sati na promatranju Sunca, a promatranje večernjeg neba, iako službeno počinje u 21 sat i 30 minuta, moguće je zbog već navedenog razloga od 20 sati i traje sve dok bude zainteresiranih.



Važna napomena: od sljedećeg četvrtka zvjezdarnica se za večernje promatranje otvara već u 21 sat i tako će biti svakoga četvrtka do kraja rujna.









