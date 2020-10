Filmu “Jelena i Jana” prva i druga nagrada na 58. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece

Uz prvu nagradu stručnog žirija ide i sudjelovanje na šestodnevnoj filmskoj radionici u Kraljevici za jednog člana filmske grupe

Film “Jelena i Jana”, autora Luke Šoka i Lee Harče, nagrađen je s dvije nagrade u kategoriji reportaže na 58. reviji hrvatskog filmskog stvaralaštva djece. Prvom nagradom film je nagradio stručni žiri, a dječji žiri nagradio ga je drugom nagradom.

– Naizgled neobično prijateljstvo djevojčice i njezine znatno starije susjede postupno nam se otkriva i objašnjava kroz više slojeva. Draž ove reportaže upravo je u tim slojevima u kojima pronalazimo ne samo poruku o važnosti pomaganja starijima već i o vrijednostima uzajamnog razumijevanja, bliskosti i poštovanja – stoji u obrazloženju stručnog žirija. Članovi žirija bili su: redateljica Čejn Černić Čanak, animatorica Petra Zlonoga i novinarka i savjetnica u Uredu pravobraniteljice za djecu Maja Flego.

Članica stručnog povjerenstva Maja Flego čitala je obrazloženja za nagrade u kategoriji TV reportaže

Revija je održana u Malom Lošinju od 1. do 4. listopada, no zbog korona virusa nisu joj prisustvovali učenici čiji su filmovi pozvani na Reviju. U Malom Lošinju boravili su samo članovi žirija i ekipa zadužena za video streaming otvaranja i zatvaranje Revije. Na Reviju je ove godine, od ukupno 245 prijavljenih filmova, u natjecateljski program uvršteno njih 86. Osim “Jelene i Jane” filmsku grupu OŠ Sveti Petar Orehovec predstavljao je još i film “Volonterski kamp 2019. – Križevci”, autora Marka Puškara, Karle Ferenčak i Mihaele Pacur. Svi filmovi uvršteni u natjecateljski program mogu se vidjeti do utorka 6. listopada, na mrežnoj stranici HRVATSKOG FILMSKOG SAVEZA.

Osim diplome i statue uz prvu nagradu stručnog žirija ide i besplatna šestodnevna filmska radionica u Kraljevici za jednog predstavnika filmske grupe. Radionica će se održati početkom srpnja 2021. Mentorica filmske skupine je knjižničarka Stojanka Lesički. /Valerija Puškar, 6. b; fotografije: snimke ekrana sa zatvaranje Revije/Klinček.com/