Uređuju se gimnazijska igrališta – dobivamo teren za još jedan sport

Još u prvom polugodištu trebali bi završiti radovi i napokon se urediti sportska igrališta uz Gimnaziju Ivana Zakmardija Dijankovečkoga, potvrdila nam je to Koprivničko-križevačka županija koja je osnivač srednjih škola i financira ove radove. Novac za rekonstrukciju igrališta Županija je osigurala još prošle godine, tad je provela i javnu nabavu, na njoj je izabrana ponuda Maxmar Grupe, kao najpovoljnija od tri pristigle. Oni su radove procijenjene na 100 tisuća eura bez PDV-a ponudili odraditi za 70 tisuća, potpisali su i ugovor, obvezali se završiti sve još prošloga ljeta, no radove, zapravo, nisu ni započeli.

„Ugovor o javnoj nabavi radova rekonstrukcije školskih igrališta – grupa 2: Gimnazija I. Z. Dijankovečkoga Križevci koji je Koprivničko-križevačka županija zaključila s izvođačem radova Maxmar Grupom d.o.o. je jednostrano raskinut, jer se izvođač nije držao obveza po Ugovoru”, odgovorila nam je lani Županija uz najavu raspisivanja nove nabave.

Ovaj put je za izvođača izabrana tvrtka Veselčić d.o.o., vrijednost radova je 250.697,38 eura s PDV-om, a

rok za završetak je 75 dana od dana uvođenja u posao, koji je odrađen 21. srpnja ove godine, potvrdile su nam županijske službe. Križevački srednjoškolci sad će, iz drugog pokušaja, napokon dobiti moderne sportske terene na mjestu postojećih rukometnog, košarkaškog i odbojkaškog igrališta.

“Uklanja se asfalt i demontiraju se postojeći golovi, ograde i koševi. Također se izvodi akrilni sustav od sloja gume debljine 7 mm na novi asfaltni zastor te se iscrtavaju linije igrališta. Uz to, izvode se novi stupovi za zaštitnu mrežu iza golova te se montiraju novi golovi, koševi i ostala sportska oprema na igrališta, a ujedno se saniraju i postojeće betonske tribine“, dodaje Županija.

Srednjoškolci će, uz košarku, rukomet, odbojku i mali nogomet, na svojim igralištima moći zaigrati još jedan sport. Naime, uz ova igrališta, dobit će i novo piklbol igralište. Riječ je o sportu koji kombinira elemente tenisa, badmintona i stolnog tenisa i pogodan je za igrače svih dobnih skupina i razina vještine. Igra se na manjem terenu s modificiranim teniskim mrežama, pojedinačno (dva igrača) ili u parovima (četiri igrača), svaki s reketom kojim udaraju perforiranu plastičnu lopticu preko mreže.